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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشاهد مروعة.. فيديو يوضح لحظة تفجير مرقد قاسم سليماني في إيران

إيران
إيران

نشرت حسابات عدة على منصة إكس "تويتر" سابقا مقاطع فيديو لانفجاري مرقد قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني السابق اليوم، والذي يقول مسئولون إيرانيون أنه نجم عن عمل إرهابي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وقال رئيس جهاز الطوارئ الإيراني، اليوم الأربعاء، إنه تم إعداد 5 مستشفيات لاستقبال مصابي انفجاري كرمان اللذين وقعا بالقرب من مقبرة قائد الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني.

وأعلنت هيئة الطوارئ الإيرانية، أن حصيلة قتلى الانفجارين الإرهابيين في إيران ارتفعت إلى 73 قتيلا و105 جرحى.

من جانبه، قال نائب حاكم محافظة كرمان الإيرانية، إن عدد الضحايا في الانفجارين سيرتفع لأكثر من 100 قتيل.

وأفادت وسائل إعلام في إيران، بأن انفجارات غامضة حدثت في مقبرة بمدينة كرمان، حيث دفن القائد السابق للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن اليوم هو ذكرى اغتيال سليماني على يد الولايات المتحدة في هجوم بطائرة أمريكية بدون طيار عام 2020، خارج العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب التقارير، فقد وقعت عدة إصابات في الانفجارات التى وقعت خلال تجمع بمناسبة مرور أربع سنوات على اغتيال سليماني.

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