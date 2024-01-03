حادثة تصادم مطار اليابان.. السلطات تحقق.. وحالة حرجة لكابتن طائرة خفر السواحل

بعد حادثة الطائرة، أكدت السلطات اليابانية استمرار تحقيقاتها بشأن حادث تصادم وقع في مطار هانيدا في طوكيو بين طائرة ركاب تابعة للخطوط اليابانية وأخرى تابعة لخفر السواحل، وفق ما ذكرت شبكة “فرانس 24” الفرنسية.

في هذا السياق، أعلنت شركة إيرباص أنها سترسل فريقا من الخبراء للمساعدة في التحقيقات.

وأفاد تاكويا فوجيوارا من مجلس سلامة النقل الياباني بأنه تم العثور على جهازي تسجيل بيانات الرحلة والصوت التابعين لطائرة خفر السواحل، لكن البحث ما زال جاريا عن جهازي طائرة الركاب.

أسفر الحادث عن مقتل خمسة أشخاص، فيما نجا حوالي 400 شخص بأعجوبة من ألسنة اللهب.

ووفق آخر حصيلة، لقي خمسة أشخاص كانوا على متن طائرة خفر السواحل حتفهم، فيما نجا الطيار وحده، لكن جميع ركاب وأفراد طاقم طائرة الخطوط اليابانية تمكنوا من الهرب بأمان عبر منزلقات الطوارئ قبل دقائق من التهام النيران الطائرة من طراز "إيرباص إيه 350" في وقت متأخر من أمس، الثلاثاء.

ويعاني طيار طائرة خفر السواحل التي كانت متوجّهة إلى منطقة وسط اليابان شهدت زلزالا يوم رأس السنة من جروح خطيرة.

ووصف راكب ناجي من حريق الطائرة نجاته بأنها "معجزة".

وقالت ناجية أخرى لشبكة "إن إتش كاي": "ارتفعت درجة الحرارة كثيرا داخل الطائرة واعتقدت بأنني لن أنجو".

وأفادت امرأة أخرى كانت برفقة طفلة "اعتقدت أننا هبطنا بشكل طبيعي. لكنني أدركت لاحقا بأنني أشم رائحة دخان"، مضيفة أن "الفكرة الوحيدة التي كانت تراودني هي أن عليّ حماية ابنتي".