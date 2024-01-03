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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كيف تمت العملية الإرهابية؟

تفاصيل جديدة لانفجاري مرقد سليماني في إيران

إيران
إيران

كشفت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع قوله إن الانفجاران اللذان حدثا بالقرب من مرقد الجنرال قاسم سليماني في كرمان تما بعملية إرهابية.

وذكر المصدر أن الانفجار ين لم ينجما عن تفجير انتحاري وإنما نجما عن تفجير عبوتين ناسفتين عن بعد.


كما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عدم تواجد أي من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني بمحیط منطقة انفجار كرمان وأنهم لم يصابوا بأذى في هذا الحادث.


قال رئيس جهاز الطوارئ الإيراني، اليوم الأربعاء، إنه تم إعداد 5 مستشفيات لاستقبال مصابي انفجاري كرمان اللذين وقعا بالقرب من مقبرة قائد الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني.

وأعلنت هيئة الطوارئ الإيرانية، أن حصيلة قتلى الانفجارين الإرهابيين في إيران ارتفعت إلى 73 قتيلا و105 جرحى.

من جانبه، قال نائب حاكم محافظة كرمان الإيرانية، إن عدد الضحايا في الانفجارين سيرتفع لأكثر من 100 قتيل.

وأفادت وسائل إعلام في إيران، بأن انفجارات غامضة حدثت في مقبرة بمدينة كرمان، حيث دفن القائد السابق للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن اليوم هو ذكرى اغتيال سليماني على يد الولايات المتحدة في هجوم بطائرة أمريكية بدون طيار عام 2020، خارج العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب التقارير، فقد وقعت عدة إصابات في الانفجارات التى وقعت خلال تجمع بمناسبة مرور أربع سنوات على اغتيال سليماني.

 

الانفجاران الجنرال قاسم سليماني كرمان تفجير انتحاري عبوتين ناسفتين

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