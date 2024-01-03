ارتفاع ضحايا انفجاري مرقد سليماني إلى 53 قتيلا

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية نقلا عن مسؤولين بارتفاع حصيلة قتلى الانفجارين في كرمان إلى 53 قتيلا وأكثر من 70 جريحا.

كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن معاون محافظ مدينة كرمان ان الانفجاران اللذين وقعا قرب مرقد قاسم سليماني نجما عن هجوم إرهابي.

وأعلن التلفزيون الرسمي في طهران الأربعاء، مقتل العشرات في انفجارين في مدينة كرمان جنوبي إيران، قرب مرقد اللواء الإيراني قاسم سليماني تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتله بضربة جوية أمريكية في العراق عام 2020.



وأفاد التلفزيون الرسمي بداية عن سماع دوي انفجار وفي وقت لاحق، أفاد التلفزيون عن "سماع دوي انفجار ثانٍ" في المكان ذاته.

وقالت وكالة نورنيوز شبه الرسمية إن "عدة عبوات غاز انفجرت على الطريق المؤدي إلى المقبرة".

وأظهر التلفزيون الرسمي عمال الإنقاذ التابعين للهلال الأحمر وهم يعالجون الجرحى في موقع المراسم، حيث تجمع مئات الإيرانيين لإحياء ذكرى مقتل سليماني.

وقال رضا فلاح رئيس الهلال الأحمر في إقليم كرمان للتلفزيون الرسمي "فرق الاستجابة السريعة لدينا تقوم بإجلاء المصابين... لكن هناك موجات من الحشود تسد الطرق".

