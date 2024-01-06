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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أم صلال: الشعب القطري يعشق الزمالك.. ونتشرف بوجود الأبيض في بطولة الوحدة

علي امين
علي امين

أكد علي أمين، المدير الرياضي لنادي أم صلال القطري، حب الشعب القطري لنادي الزمالك وتاريخه.

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وقال أمين في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "نتشرف بوجود نادي الزمالك في بطولة الوحدة الدولية لأن اسمه وحده يكفي داخل وخارج مصر وشعبيته كبيرة في الخليج".

وأضاف: "بطولة الوحدة الدولية ستنجح بكل تأكيد وجميع الأندية سوف تستفيد فنياً من المشاركة".
 

وأكد علي أمين، أن بطولة الوحدة الدولية ستتزامن مع بطولة أمم أفريقيا وآسيا.

وقال أمين في تصريحات  "أسماء الأندية المشاركة في بطولة الوحدة الدولية ستمنحها قوة وإثارة، وباتريس كارتيرون مدرب أم صلال يتمنى التأهل لنهائي البطولة لمواجهة الزمالك".

وأضاف: "كارتيرون يحب نادي الزمالك للغاية وطلب المشاركة في بطولة الوحدة لوجود الزمالك".

أم صلال الشعب القطري الزمالك

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