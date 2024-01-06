بركات: ليفربول تلقى ضربة قوية بسبب صلاح.. وكلوب يعرف أهمية الفرعون المصري

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن غياب محمد صلاح، نجم الفراعنة عن صفوف ليفربول الإنجليزي في الفترة المقبلة، سيمثل ضربة كبيرة للريدز.



وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "غياب صلاح عن ليفربول سيكون ضربة قوية للمدرب يورجن كلوب".

وأضاف: "واتارو إندو، لاعب منتخب اليابان المشارك في كأس آسيا يمثل أيضًا قوة كبيرة لليفربول، وهو أفضل لاعب في الفريق خلال شهر ديسمبر".

وتابع: "ما حدث مع ليفربول وانضمام لاعبيه إلى منتخباتهم الوطنية هو وضع طبيعي، وكرة القدم بها متغيرات".

وواصل: "بالتأكيد أن يورجن كلوب يمزح في تصريحاته بشأن تمنيه لخروج محمد صلاح من كأس إفريقيا من دور المجموعات، فهو يعرف ويدرك جيدًا مدى أهميته في ليفربول".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "لاعبو منتخب مصر بقيادة محمد صلاح على قدر المسئولية، وإن شاء الله يتمكنون من إسعادنا في بطولة كأس إفريقيا".