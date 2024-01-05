ببدلة حمرا | فبركة فيديو مثير لـ وصلة رقص للرئيس الأوكراني

تنتشر الكثير من التعليقات على مقطع فيديو يظهر فيه شبيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وصلة رقص أثناء عرض حلقات مسابقة فنية مما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.



وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي لشخص يبدو عليه كامل ملامح الرئيس الأوكراني وهو يرتدي بدلة رقص حمراء حافي القدمين، ويتمايل على أنغام شرقية بشكل احترافي.

وانهالت الكثير من التعليقات الساخرة، وسط تشكيك في صحة هذا الفيديو، بينما رأى أن المقطع صحيح، معتبرين أن زيلينسكي بارع في الرقص الشرقي، وبعد بحث دقيق تبين أن المقطع الأصلي للفيديو لراقص مختلف، وجرى استبدال وجهه بوجه فولوديمير زيلينسكي، فهذه ليست المرة الأولى التي يتم تداول فيديوهات مبركة عن زيلينسكي.

وانتشرت العديد من الفيديوهات الأخرى المفبركة له، وأبرزها وهو يقدم إحدى الفقرات الفنية المضحكة أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.