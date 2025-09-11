ناقد موسيقي: ألبوما عمرو دياب وحمزة نمرة الأفضل هذا الموسم

كشف الناقد الموسيقي مصطفي حمدي عن رأيه فى منافسة الألبومات فى موسم صيف ٢٠٢٥ والأكثر نجاحا من وجهة نظره.

وقال مصطفي حمدي فى تصريح خاص لموقع صدى البلد ، إن ألبوم “ابتدينا” للهضبة عمرو دياب هو الأكثر نجاحا مقارنة بالألبومات المنافسة لهذا العام ، خاصة اغنية “بابا” التى تشابه نجاح اغنيته “نور العين” التي طرحت عام 2006 وحققت نجاحا كبيرا .

وأضاف حمدي: يلي عمرو دياب فى النجاح فى موسم صيف ٢٠٢٥ ألبوم “قرار شخصي” للفنان حمزة نمرة .

ألبوم عمرو دياب

ومن ناحية أخرى دخل ألبوم "ابتدينا" قائمة سبوتيفاي للألبومات الجديدة الأكثر استماعًا حول العالم بحسب آخر تحديثات المنصة الصادرة بالأمس. حيث يحتل المرتبة السابعة، بعد ألبوم كيشا الجديد الموجود بالمركز الخامس، وبعد ألبوم مراد الجديد "Reinstrado 2.0" والذي يحتل المركز السادس.

وعلى نفس الصعيد تواجد الألبوم في المركز 79 على مخطط iTunes العالمي، والمركز 155 في iTunes أمريكا، مع استمرار تقدمه. وتصدرت أغانيه قوائم الأكثر استماعًا في 10 دول عربية منها مصر، والسعودية، والإمارات، ولبنان، والمغرب، وغيرها.

مصطفي حمدي يكشف عن رأيه فى أغنية “غالية علينا يا بلادنا” لشيرين عبد الوهاب

وتحدث مصطفى حمدي عن رأيه في أحدث أغاني شيرين عبد الوهاب «غالية علينا يا بلادنا»، التي طرحتها بعد فترة غياب.

وقال مصطفى حمدي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، إن شيرين عبد الوهاب صوت عظيم، ولكن أداءها في الأغنية هو الأداء المعتاد منها، خاصة أن الأغنية مسجلة في استوديو وتمر بعدة مراحل قبل طرحها، وأن إبداء الرأي والحكم على أداء شيرين يكون عند ظهورها أمام جمهورها على المسرح وغنائها لايف.

مصطفى حمدي: أغنية "غالية علينا يا بلادنا" ليست في وهج "مشربتش من نيلها "

وعن رأيه في الأغنية، أضاف مصطفى حمدي أن أغنية "غالية علينا يا بلادنا" أغنية جيدة، لكنها ليست في وهج أغنية "مشربتش من نيلها" التي يعتبرها الأعظم في مسيرة شيرين عبد الوهاب. كما أن روح كلماتها موجودة أيضًا في الأغنية بجملة "غالية علينا بلدنا" في أغنية "مشربتش من نيلها"، لكن الشاعر تامر حسين استطاع استخدام كلمات جيدة.

مصطفى حمدي: لا يوجد دافع لطرح أغنية وطنية

وعن طرح أغنية وطنية في هذا التوقيت، قال مصطفى حمدي إنه لا يوجد دافع لطرح أغان وطنية في ظل الظروف الاجتماعية الحالية، ولا يوجد مباراة للمنتخب المصري أو ما شابه، لأن الأغنية الوطنية بالتحديد يجب أن تكون لها مناسبة محددة.

وأكمل أن صلح شيرين عبد الوهاب مع عمرو مصطفى وعودة تعاونهما هو المكسب الحقيقي لهما، ويعتبر عربون صلح بينهما.

واختتم مصطفى حمدي حديثه، مؤكدًا تمنيه عودة قوية لشيرين عبد الوهاب، ولكنها تحتاج إلى اجتهاد كبير، وحتى الآن لم تظهر مؤشرات لعودتها بقوة، لأنها تحتاج إلى استقرار حياتها الشخصية والتعافي تمامًا من أي مشاكل صحية.