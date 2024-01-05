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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدون محاضرات ولا امتحانات.. 15 يوما إجازة لطلاب الجامعات في هذا الموعد

طلاب
طلاب

تقترب انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024 لطلاب الجامعات ، خلال الايام القادمة ثم تبدأ اجازة منتصف العام لجميع الطلاب .

موعد انتهاء الفصل الدراسى الأول 2023-2024

أعلنت وزارة التعليم العالى و البحث العلمى ، عن موعد نهاية الفصل الدراسى الأول للعام 2023-2024 طبقا للخريطة الزمنية و هى بدأ الجامعى السبت 30 سبتمبر 2023 تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى الدراسة فى الخميس 25 يناير 2024

موعد اجازة الفصل الدراسى الأول

وفى نفس السياق ، أعلنت وزارة التعليم العالى و البحث العلمى ، أن إجازة منتصف العام تبدأ اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024 وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024

موعد بدأ الفصل الدراسى الثانى

يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024 تجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية

 

شكل امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكليات

 

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية استعدت لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 - 2024 ، وبعض الكليات قد بدأت أعمال الامتحانات، مشيرا إلى أنه مع استمرار أعمال التجهيز في باقي الكليات التي لم تبدأ بعد.

وأشار المصدر إلى أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية قد شدد على ضرورة الإلتزام بجميع المواصفات في الورقة الامتحانية، مؤكدا على ضرورة إلا تخرج أسئلة الامتحانات عن ما تم دراسته من قِبل الطلاب خلال الفصل الدراسي.

موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إنه سيتم الإعلان عن نتائج التيرم الأول 2024 بالجامعات خلال اسبوعين من انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

واشار إلى أنه المجلس الأعلى للجامعات وجه بسرعة إنهاء استعدادات الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وايضا انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري خلال فترة الامتحانات.

وكان قد وجه وزير التعليم العالي بسرعة إنهاء الجامعات لاستعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي.

كما وجه الوزير بانتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات؛ لضمان انتظام وحُسن سير أعمال الامتحانات بالجامعات والمعاهد.

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