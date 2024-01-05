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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

منعا لنقل العدوى.. الجامعات توفر أطقم طبية في الامتحانات

اجراءات احترازية
اجراءات احترازية

شهدت امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات انتظام العملية الامتحانية وسط إجراءات مشددة منعًا لنقل العدوى بين الطلاب، ويبحث الكثير من الطلاب علي موعد نتائج الفصل الدراسي الاول، ومن المقرر أن تنتهى امتحانات الفصل الدراسى الأول بحد أقصى 27 يناير الجارى لتبدأ إجازة منتصف العام الجامعى لمدة 15 يومًا، على أن يُستأنف الفصل الدراسى الثانى فى 10 فبراير 2024.
 

أكد  الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس  ضرورة تواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحل أى مشكلة قد تطرأ خلال الامتحانات، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها، بما يتيح للطلاب تأدية الامتحانات بسهولة.

وشدد خلال تصريحاته لـ صدى البلد على ضرورة انتظام أعمال الكنترولات بالتوازى مع عقد الامتحانات ليتم التصحيح والرصد بصورة دورية عقب انتهاء الامتحانات لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية لافتا النتجية ستكون متاحة امام الطلاب في نهاية شهر يناير .

ووجه برفع حالة الاستعداد فى الإدارة الطبية، وتشكيل لجان طوارئ، وتواجد جميع الأطقم الطبية فى العيادات، وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات.

وفي ذات السياق الدكتور سامح عبد السلام عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة،أن الكلية تحرص علي توفير جميع وسائل الراحة للطلاب لأداء الطلاب الاختبارات بدون أى مشاكل تؤثر على سير عملية الامتحانات وانه قد تم اجراء مراجعة لقاعات الامتحانات والمدرجات التى سيؤدى الطلاب بها الامتحانات وذلك لعمل الصيانة اللازمة سواء لمقاعد الطلاب أو وسائل التهوية بالقاعات.

وشدد علي ضرورة تضمين الورقة الامتحانية شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، توزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار،علاوة علي إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلف، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية مع ضرورة الالتزام بسؤال حل المشكلات الذى يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية فى حل أى مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.

وتابع عميد زراعة القاهرة، أن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الاول ستكون متاحة للطلاب في بداية شهر فبراير .
 

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