عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيشو مع صلاح..بطل المصارعة ينشر صورة برفقة منتخب مصر قبل أمم افريقيا

كيشو مع صلاح
كيشو مع صلاح

نشر محمد ابراهيم كيشو، بطل مصر في رياضة المصارعة، مجموعة من الصور له رفقة لاعبي منتخب مصر لكرة القدم أثناء التدريبات التي أقامها منتخب الفراعنة على أرض ملعب مصر العاصمة الإدارية الجديدة.

txt

سيدات يد الزمالك يهزمن البنك الأهلي في الدوري

txt

خان العشرة وشنق ابن صاحب العمل لطلب فدية.. الأب: كان أملي يطلع حاجة كبيرة

محمد إبراهيم السيد (من مواليد 21 مارس 1998)، هو لاعب مصارعة رومانية مصري وحائز على لقب بطل العالم في المصارعة تحت سن 23 مرتين في منافسات 2018 و2019
 

 

توج محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات بطولة هباراندا الدولية التى أقيمت بالسويد بعد الفوز فى كل المباريات التى خاضها.
 

وحضر اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمصاحبة أبطال مصر والعالم  من الرياضيين فى ألعاب المصارعة ورفع الأثقال والاسكواش والخماسي الحديث والسلاح والكاراتيه والتايكوندو تدريبات المنتخب القومي لكرة القدم والتى يستضيفها استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من أجل دعم الفريق المصري لكرة القدم قبل  خوض لاعبي منتخب مصر لكرة القدم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.


 كما شهدت التدريبات تواجد   رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للرياضة  محمد يحي  وحضور حازم امام عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة  وخالد الدرندلى عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ودينا رفاعي عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب احمد دياب .

ويلتقي المنتخب المصري فى البروفة الاخيرة قبل السفر  بمباراة ودية امام منتخب تنزانيا يوم الاحد المقبل .

ويستعد المنتخب القومى لكرة القدم  لخوض منافسات كأس الامم الافريقية والتى تستضيفها كوت ديفوار  في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير ٢٠٢٤.

كيشو منتخب مصر الفراعنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت.. الطن بكام

بسبب إمام عاشور .. طلب رسمي من الزمالك لـ الأهلي

زيادة 30%؜ في باقات الإنترنت وهذه المواقع مجانية| اعرف الأسعار الجديدة

بعد الانفصال | طلب غير متوقع من سيدة ضد طليقها بمحكمة الأسرة

رئيس الصومال: لا يمكن استبدال أرضنا بحصة في سد النهضة

مطلوب مهندسين ومحامين| فرصة للتعيين في هيئة البريد.. موعد وتفاصيل الوظائف الجديدة

في شريان اتقفل.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن أزمة صحية طارئة لأخيه

من الدوري الفرنسي.. مهاجم الأهلي السابق على رادار الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

موضوعات متعلقة

تحويشة العمر راحت.. كلب يأكل نقود صاحبه ورد فعل صادم من الأسرة

مرتضى بن وناس في مرمى عقوبات منتخب تونس بعد تخلفه عن الفريق

بعد سنوات من وفاته.. مارادونا بريء من هذه التهمة

صدمة في برشلونة قبل كأس السوبر الإسبانية بالسعودية

هل أهانت شعب العراق؟ نزار الفارس يرد على فيديو شيرين | خاص

ببدلة حمرا | فبركة فيديو مثير لـ وصلة رقص للرئيس الأوكراني

صلاح وكهربا وعاشور.. بطلة مصر لرفع الأثقال تنشر صورها رفقة نجوم المنتخب

شاب أمريكي يتخلص من أصدقائه وينهي حياته أول أيام الدراسة

ترشيحاتنا

الأنبا بيجول: بابا روما زار كنيسة السيدة مريم واعتبرها حج بالنسبة له

الراهب أكسيوس المحرقي: عمر كنيسة العذراء يصل لـ1400 سنة

كيشو مع صلاح..بطل المصارعة ينشر صورة برفقة منتخب مصر قبل أمم افريقيا

عقوبة قاسية تنتظر نجم بيراميدز.. وهذه تفاصيل مفاوضات الأهلي

خان العشرة وشنق ابن صاحب العمل لطلب فدية.. الأب: كان أملي يطلع حاجة كبيرة

مسؤول أممي: غزة أصبحت غير صالحة للسكن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مثل المطاعم.. طريقة عمل اللازانيا الإيطالية

بفستان مكشوف.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور

استقبال حافل لأبطال فيلم الإسكندراني .. صور

بفستان جريء.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

فيديو

خالد عليش يكشف عن أول عمل بمشاركة زوجته ميرهان عمرو |خاص

أشعر بضيق.. محمود العسيلى يتحدث عن أسباب انفصاله عن زوجته الثالثة

هيفاء وإليسا ونانسي.. أشكال مختلفة وتصاميم مميزة لـ فساتين النجمات فى رأس السنة

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ