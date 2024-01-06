كيشو مع صلاح..بطل المصارعة ينشر صورة برفقة منتخب مصر قبل أمم افريقيا

نشر محمد ابراهيم كيشو، بطل مصر في رياضة المصارعة، مجموعة من الصور له رفقة لاعبي منتخب مصر لكرة القدم أثناء التدريبات التي أقامها منتخب الفراعنة على أرض ملعب مصر العاصمة الإدارية الجديدة.

محمد إبراهيم السيد (من مواليد 21 مارس 1998)، هو لاعب مصارعة رومانية مصري وحائز على لقب بطل العالم في المصارعة تحت سن 23 مرتين في منافسات 2018 و2019



توج محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات بطولة هباراندا الدولية التى أقيمت بالسويد بعد الفوز فى كل المباريات التى خاضها.



وحضر اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمصاحبة أبطال مصر والعالم من الرياضيين فى ألعاب المصارعة ورفع الأثقال والاسكواش والخماسي الحديث والسلاح والكاراتيه والتايكوندو تدريبات المنتخب القومي لكرة القدم والتى يستضيفها استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من أجل دعم الفريق المصري لكرة القدم قبل خوض لاعبي منتخب مصر لكرة القدم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.



كما شهدت التدريبات تواجد رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للرياضة محمد يحي وحضور حازم امام عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة وخالد الدرندلى عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ودينا رفاعي عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب احمد دياب .

ويلتقي المنتخب المصري فى البروفة الاخيرة قبل السفر بمباراة ودية امام منتخب تنزانيا يوم الاحد المقبل .

ويستعد المنتخب القومى لكرة القدم لخوض منافسات كأس الامم الافريقية والتى تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير ٢٠٢٤.