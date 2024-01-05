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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات يد الزمالك يهزمن البنك الأهلي في الدوري

سيدات يد الزمالك
سيدات يد الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 27/33، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة بصالة النادي بميت عقبة، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

وقدمت لاعبات يد الزمالك أداءً جيداً خلال الشوط الأول الذي انتهى بتقدمهن 16/18، و واصلن اللاعبات تفوقهن خلال الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز الأبيض 27/33.   

يذكر أن الزمالك  كان سبق و فاز على الشمس بنتيجة 30/31  في المباراة السابقة التي جمعتهما بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يلتقي فريق  سيدات يد الزمالك، مع  الأهلي في الجولة الأخيرة من الدور الثاني غداً السبت في تمام السادسة مساءً بصالة الأخير.

ويقود سيدات يد الزمالك كل من: أمجد عويس مديراً فنياً ورضا حسين مدرباً عاماً ومحمد السباعي مخططاً للأحمال ومحمد فراج مدرباً لحراس المرمى وآمال شعبان وداليا القط إداريتين للفريق .

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