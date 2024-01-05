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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة في برشلونة قبل كأس السوبر الإسبانية بالسعودية

مدافع برشلونة
مدافع برشلونة

سيفتقد برشلونة الإسباني جهود مُدافعه البرتغالي جواو كانسيلو، خلال مشاركته في الكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم، المقرّرة في المملكة العربية السعودية، بعدما أكّد النادي الكاتالوني تعرّض اللاعب لشدّ في أربطة الركبة.

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وخرج كانسيلو بعد 11 دقيقة من صافرة البداية في فوز برشلونة على لاس بالماس 2 - 1 في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري، الخميس، بعدما عانى إصابة خلال احتكاك، في حين أشارت تقارير محلية إلى أن مدة غياب الدولي البرتغالي تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع. وانضمّ كانسيلو (29 عاماً) إلى قائمة طويلة من المصابين في برشلونة تتضمن لاعب الوسط اليافع غافي، والحارس الألماني مارك-أندري تير شتيغن، والظهير ماركوس ألونسو.

ويواجه برشلونة نظيره بارباسترو، من الدرجة الرابعة في «كأس الملك»، الأحد، قبل أن يسافر إلى الرياض، الأسبوع المقبل، لخوض الكأس السوبر الإسبانية. ويلعب برشلونة أمام أوساسونا في نصف النهائي، الخميس، في حين من المتوقع أن يبلغ المباراة النهائية، في 14 من الشهر الحالي، لمواجهة الفائز من ديربي العاصمة مدريد بين ريال وأتلتيكو

برشلونة السعودية

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