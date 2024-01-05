هل أهانت شعب العراق؟ نزار الفارس يرد على فيديو شيرين | خاص

عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد تداول مقطع فيديو مازحت فيه شابا في حفلها الأخير برأس السنة حين قال لها: "حمدالله على السلامة"، فردت عليه شيرين: "الله يسلمك يا حبيبي، حاسة حمدالله على السلامة وكأني راجعة من العراق".

وعلق الاعلامي نزار الفارس على تلك الواقعة قائلا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد " معجب قال للفنانة شيرين حمد الله على السلامة فردت الفنانة "ليه هو انا راجعة من العراق"؟ تلك لا تعتبر اساءة او اهانة اطلاقا"

واضاف نزار الفارس مبررا ما قالته شيرين " كان يوجد منذ زمن 5 مليون مصري يعملون في العراق، وعند عودتهم الى بلدهم في مصر يستقبلهم الاهل والاحباب بالترحاب والمقابلة المبهجة والفاخرة، وعند سؤال المارة لما هذا الفخر، يرد الأهل "لانه راجع من العراق"

وتابع "لا يمكن ان نعتبر ما قالته شيرين اهانة باي شكل فهي فنانة كبيرة ونحبها جميعا ونعشق صوتها، كما ان العراق بلاد الرافدين وحضارتها ممتدة ولا يمكن الكلام عنها بهذا الشكل".

واختتم الفارس كلامه قائلا " لا تتبعوا سياسة القطيع وقدروا فنانيكوا وبلادكم فنحن ارقى من كل تلك الامور، ولا يجب التعميم".



وأحيت النجمة شيرين هذه الأمسية في دبي برفقة كل من النجم السوري جورج وسوف، واللبنانية نجوى كرم.

