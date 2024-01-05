عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هل أهانت شعب العراق؟ نزار الفارس يرد على فيديو شيرين | خاص

شيرين
شيرين

عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد تداول مقطع فيديو مازحت فيه شابا في حفلها الأخير برأس السنة حين قال لها: "حمدالله على السلامة"، فردت عليه شيرين: "الله يسلمك يا حبيبي، حاسة حمدالله على السلامة وكأني راجعة من العراق".

txt

صنعاء تحيي ذكرى شهداء الحوثيين في الصراع مع البحرية الأمريكية

txt

بإطلالة شتوية.. ملك قورة تستعرض رشاقتها في شوارع أمستردام

وعلق الاعلامي نزار الفارس على تلك الواقعة قائلا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد " معجب قال للفنانة شيرين حمد الله على السلامة فردت الفنانة "ليه هو انا راجعة من العراق"؟ تلك لا تعتبر اساءة او اهانة اطلاقا"

واضاف نزار الفارس مبررا ما قالته شيرين  " كان يوجد منذ زمن 5 مليون مصري يعملون في العراق، وعند عودتهم الى بلدهم في مصر يستقبلهم الاهل والاحباب بالترحاب والمقابلة المبهجة والفاخرة، وعند سؤال المارة لما هذا الفخر، يرد الأهل "لانه راجع من العراق"

وتابع "لا يمكن ان نعتبر ما قالته شيرين اهانة باي شكل فهي فنانة كبيرة ونحبها جميعا ونعشق صوتها، كما ان العراق بلاد الرافدين وحضارتها ممتدة ولا يمكن الكلام عنها بهذا الشكل".

واختتم الفارس كلامه قائلا " لا تتبعوا سياسة القطيع وقدروا فنانيكوا وبلادكم فنحن ارقى من كل تلك الامور، ولا يجب التعميم".


وأحيت النجمة شيرين هذه الأمسية في دبي برفقة كل من النجم السوري جورج وسوف، واللبنانية نجوى كرم. 
 

يرين عبدالوهاب العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب إمام عاشور .. طلب رسمي من الزمالك لـ الأهلي

مطلوب مهندسين ومحامين| فرصة للتعيين في هيئة البريد.. موعد وتفاصيل الوظائف الجديدة

5 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت.. الطن بكام

مشروع سد النهضة يدخل مرحلته النهائية.. خبير يوضح ماذا يعني ذلك؟

من الدوري الفرنسي.. مهاجم الأهلي السابق على رادار الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

مهاجم الأهلي السابق ينضم إلى نادٍ بالدرجة الثانية في مصر

تبدأ غدا| 3 أيام إجازة من الامتحانات لطلاب المدارس بمناسبة أعياد المسيحيين

نجم الأهلي يفجر مفاجأة: مستعد ألعب للزمالك

موضوعات متعلقة

صلاح وكهربا وعاشور.. بطلة مصر لرفع الأثقال تنشر صورها رفقة نجوم المنتخب

شاب أمريكي يتخلص من أصدقائه وينهي حياته أول أيام الدراسة

عربيته دهسته | حادث مثير في ألمانيا

عقد مواهب.. ميجان ماركل تختفي من موقع النجوم

لعبة على الهاتف.. هندية تنهي حياتها بسبب خلاف مع ابنتها

القطة جايا أخطر من الأسد ومهددة بالانقراض..ما القصة؟

حدث صادم..كيف احتفل رواد الفضاء بالسنة الجديدة 16 مرة في يوم واحد

اكتشاف صادم يحل لغزا بشأن الديناصور بعد مرور عقود من الزمن

ترشيحاتنا

المحكمة تفصل في دعوى الأهلي .. اِعرف الموارد المالية لنقابة المهن الرياضية

مصطفى بكري: الرئيس وجه بتعويض المواطنين قبل أبريل.. فيديو

موفرة للبنزين.. أشهر سيارة يابانية مستعملة بـ120 ألف جنيه

تبريره في الموقف دا صدمني | تصريح مثير من الباز يخص الشعراوي

من يستطيع فصل العامل من الخدمة؟.. تفاصيل

محمد الباز : عملت خطيبا في مسجد 6 سنوات .. وقلّدت هؤلاء المشايخ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسما إبراهيم تقود طائرة هليكوبتر في جلسة تصوير بإيطاليا

تحذير.. بعض أدوية الضغط تصيب بمرض خطير

بالفرو الأنيق.. منة فضالي تخطف الأنظار من تركيا

تناقض في الأقاويل | أزمة جديدة تضرب أميرة الدهب.. وهذه حقيقة شريكها

فيديو

أشعر بضيق.. محمود العسيلى يتحدث عن أسباب انفصاله عن زوجته الثالثة

هيفاء وإليسا ونانسي.. أشكال مختلفة وتصاميم مميزة لـ فساتين النجمات فى رأس السنة

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

نجل أصالة يكشف سبب اختيار اسم ابنة شقيقته شام | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ