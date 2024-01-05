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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بإطلالة شتوية.. ملك قورة تستعرض رشاقتها في شوارع أمستردام

ملك قورة
ملك قورة

نشرت الفنانة ملك قورة عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" متابعيها بأحدث صورها أثناء تجولها في شوارع أمستردام.

ظهرت ملك قورة بإطلالة كاجوال أنيقة، أبرزت رشاقتها، وتناسق قوامها مرتدية بنطلون جينز ونسقت عليه فرو شتوي جذاب، وتركت خصلات شعرها الذهبي منسدلًا على ظهرها ولم تتكلف بوضع المكياج بل اكتفت بأحمر الشفاه لتبدو على طبيعتها.

يذكر أن آخر أعمال ملك قورة فيلم "بعد الشر" مع على ربيع، والذى تم عرضه في عيد الفطر الماضى، حيث شاركت كضيفة شرف في العمل كتبه أمين جمال ووليد أبو المجد وأخرجه أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر وشيرين، وعدد آخر من الفنانين.

وعُرض مؤخراً لملك قورة فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان ، دينا هلال، ناردين عبد السلام، والفيلم إنتاج شاكر بن عبدالمحسن و تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.

وشاركت مؤخرا فى فيلم "200 جنيه " بطولة مجموعه كبيرة من النجوم وعلى رأسهم إسعاد يونس، وأحمد السقا، وأحمد آدم، وأحمد رزق، وهاني رمزي، وخالد الصاوي، وآسر ياسين، وبيومي فؤاد، ونيللي كريم، وليلى علوي، وغادة عادل، وأحمد السعدني، وطارق عبد العزيز، ومحمود حافظ، ومي سليم، ونيرمين زعزع، وملك قورة، ونهى صالح، ودينا فؤاد، ومحمد فراج، وأحمد داود، ومحمد العريف، وآية قاسم، وعمرو عبد الجليل.

IMG_٢٠٢٤٠١٠٥_٠٨٣٥٠٦ - قص
IMG_٢٠٢٤٠١٠٥_٠٨٣٥٠٦ - قص
IMG_٢٠٢٤٠١٠٥_٠٨٣٥٠٦
IMG_٢٠٢٤٠١٠٥_٠٨٣٥٠٦
IMG_٢٠٢٤٠١٠٥_٢٠٢٨٠٠
IMG_٢٠٢٤٠١٠٥_٢٠٢٨٠٠

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