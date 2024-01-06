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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وسام أبو علي في الأهلي.. موعد إعلان صفقة المارد الأحمر الجديدة.. تفاصيل

وسام أبو علي
وسام أبو علي

أكد  أحمد حسن نجم  منتخب مصر، إنتهاء صفقة الأهلي الجديدة بعد الإتفاق  مع اللاعب  وسام أبو على.

 وقال حسن أنه نقلاً عن صحيفة BT الدنماركية  ، أكدت أن الأهلي حسم صفقة وسام أبو علي مقابل 2 مليون يورو و٧٥٠ الف يورو أخرى عبارة عن امتيازات ولا يتبقي سوى الكشف الطبي لإعلان الصفقة

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 تفاصيل انتقال المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي للنادي الأهلي

وفي وقت سابق  كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل انتقال المهاجم الفلسطيني وسام أبو على للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

فرج عامر : وسام أبو علي لاعب في النادي الأهلي

شوبير : وسام أبو علي يضغط للانتقال للأهلي

وقال شوبير عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس أن مسألة انتقال وسام أبو على للنادي الأهلي هي مسالة وقت، وان الصفقة ي مراحلها الأخيرة، واللاعب يضغط على ناديه السويدي وان رغبته هي الانتقال للنادي الأهلي، وأن الأهلي سوف يقوم بالإعلان عن صفقاته واحدة وراء الأخرى.

وأكدت عدة تقارير صحفية أن النادي السويدي طلب رحيل اللاعب مقابل 2 مليون دولار بجانب بعض الامتيازات، ولكن الأهلي سيتوقف عرضه عند مليون و650 ألف دولار وهو الأمر الذي قد يتسبب في فشل الصفقة.

 

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر حقق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي،  التي أقيمت فى الإمارات، وبرونزية كأس العالم للأندية قبل فترة التوقف الدولي الحالية.

 

وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى "المارد الأحمر" راحة سلبية لمدة 14 يوم ، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودورى أبطال إفريقيا.

وكتب ماهر همام عبر حسابه علي فيسبوك " الأهلي يدخل في مفاوضات جاده مع فريق سيريس السويدي من أجل ضم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي"

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

 

وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوم ، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودورى أبطال إفريقيا.

 

الأهلى منتخب مصر يورو الكشف الطبي المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي مارسيل كولر فريق سيريس السويدي النادي الأهلي

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