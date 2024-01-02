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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شرط مثير يهدد بفشل صفقة الأهلي الجديدة.. "تفاصيل"

الأهلي
الأهلي

يخوض النادي الأهلي مفاوضات مكثفة خلال الأيام الحالية مع نادي سيريس السويدي لضم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.

 

وأكدت عدة تقارير صحفية أن النادي السويدي طلب رحيل اللاعب مقابل 2 مليون دولار بجانب بعض الامتيازات، ولكن الأهلي سيتوقف عرضه عند مليون و650 ألف دولار وهو الأمر الذي قد يتسبب في فشل الصفقة.

 

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر حقق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي،  التي أقيمت فى الإمارات، وبرونزية كأس العالم للأندية قبل فترة التوقف الدولي الحالية.

 

وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى "المارد الأحمر" راحة سلبية لمدة 14 يوم ، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودورى أبطال إفريقيا.

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