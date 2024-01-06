عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شريف حازم: إبراهيم سعيد مثلي الأعلى.. وفترتي مع الأهلي كانت صعبة

شريف حازم
شريف حازم

قال شريف حازم نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن إبراهيم سعيد مثله الأعلى في كرة القدم، وأنه كان لديه رغبة في أن يكون مدافعا دوليا بسبب حبه للاعب منتخب مصر السابق.

txt

بين الحيطان تتصدر ألبوم رامي صبري.. تفاصيل

txt

خلصت.. مهيب عبدالهادي: الزمالك تعاقد مع هؤلاء اللاعبين وفك القيد خلال ساعات

وقال شريف حازم  في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”:" إبراهيم سعيد هو مثلي الأعلى وحبيت كرة القدم واللعب مع منتخب مصر والنادي الأهلي بسببه".

وأضاف:" نتفق أو نختلف إبراهيم سعيد هو مثل أعلى لجيل كبير من اللاعبين".

وقال شريف حازم نجم كرة القدم المصرية السابق، أن فترة وجوده في النادي الأهلي كان من المفترض أن تكون أقوى من ذلك بسبب ما كان يحلم بتحقيقه مع القلعة الحمراء.

واضاف  شريف حازم " فترة وجودي مع النادي الأهلي كانت صعبة للغاية، كانت فترة للأسف صعبة داخل النادي، وتغيير جيل، وللأسف كنت لدي أحلام كبيرة للغاية خاصةً إني من ناشئين النادي ولعبت 7 سنوات قبل الرحيل وأنا شاب ثم العودة مرة أخرى وأنا لاعب في الفريق الأول ولكن للأسف الأمور كانت صعبة".

وأضاف :" مع المدربين الأجانب كانت صعبة بسبب أن كل مدرب يرغب في وجودك بمركز معين، أنا مدافع كان يأتي وقت والمدرب يقرر أن أشارك في مركز الظهير الأيمن أو الأيسر مثلا، وذلك بالطبع أثر عليا".

وأتم:" كان نفسي أحقق تاريخ كبير مع النادي الأهلي وكان لدي رغبة في أن احقق العديد من البطولات، لأنه النادي الذي أحبه وأشجعه".

الأهلى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الصومال: لا يمكن استبدال أرضنا بحصة في سد النهضة

في شريان اتقفل.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن أزمة صحية طارئة لأخيه

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

مفاجأة | الزمالك يحصل على توقيع لاعب الأهلي السابق

راح الراجل الطيب وبناته.. ننشر صورة أب وابنته من ضحايا مأساة سقارة

زيادة 30%؜ في باقات الإنترنت وهذه المواقع مجانية| اعرف الأسعار الجديدة

البصل هيوصل 5 جنيه| أزمة مرتقبة في الأسواق والسبب البطاطس.. ونقيب "الفلاحين" يحذر

موضوعات متعلقة

كيشو مع صلاح..بطل المصارعة ينشر صورة برفقة منتخب مصر قبل أمم افريقيا

تحويشة العمر راحت.. كلب يأكل نقود صاحبه ورد فعل صادم من الأسرة

مرتضى بن وناس في مرمى عقوبات منتخب تونس بعد تخلفه عن الفريق

بعد سنوات من وفاته.. مارادونا بريء من هذه التهمة

صدمة في برشلونة قبل كأس السوبر الإسبانية بالسعودية

هل أهانت شعب العراق؟ نزار الفارس يرد على فيديو شيرين | خاص

ببدلة حمرا | فبركة فيديو مثير لـ وصلة رقص للرئيس الأوكراني

صلاح وكهربا وعاشور.. بطلة مصر لرفع الأثقال تنشر صورها رفقة نجوم المنتخب

ترشيحاتنا

3 حالات لمضاعفة رسوم التصالح في مخالفات البناء .. تفاصيل

حملة بايدن تستغل تصريحات ترامب بشأن إطلاق النار في ولاية أيوا

بعد قبول الاستئناف.. لماذا رفضت المحكمة العليا ترشح ترامب للرئاسة ؟

متحف آثار بني سويف ..القطع الأثرية حبيسة البدروم وغارقة في المياه الجوفية

إجراء عاجل من التعليم لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024

تنظرها الدستورية اليوم.. دعوى النادي الأهلي لبطلان مادة في قانون المهن الرياضية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد.. نيرمين الفقي تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

نشرة المرأة و الصحة| إتيكيت زيارة مريض السرطان....نزيف اللثة.. الأسباب والعلاج

تحية للفن المصري والخليجي.. ماجد المهندس يتألق في ليلة البرنس والعمالقةl صور

فيديو

خالد عليش يكشف عن أول عمل بمشاركة زوجته ميرهان عمرو |خاص

أشعر بضيق.. محمود العسيلى يتحدث عن أسباب انفصاله عن زوجته الثالثة

هيفاء وإليسا ونانسي.. أشكال مختلفة وتصاميم مميزة لـ فساتين النجمات فى رأس السنة

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ