شريف حازم: إبراهيم سعيد مثلي الأعلى.. وفترتي مع الأهلي كانت صعبة

قال شريف حازم نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن إبراهيم سعيد مثله الأعلى في كرة القدم، وأنه كان لديه رغبة في أن يكون مدافعا دوليا بسبب حبه للاعب منتخب مصر السابق.

وقال شريف حازم في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”:" إبراهيم سعيد هو مثلي الأعلى وحبيت كرة القدم واللعب مع منتخب مصر والنادي الأهلي بسببه".

وأضاف:" نتفق أو نختلف إبراهيم سعيد هو مثل أعلى لجيل كبير من اللاعبين".

وقال شريف حازم نجم كرة القدم المصرية السابق، أن فترة وجوده في النادي الأهلي كان من المفترض أن تكون أقوى من ذلك بسبب ما كان يحلم بتحقيقه مع القلعة الحمراء.

واضاف شريف حازم " فترة وجودي مع النادي الأهلي كانت صعبة للغاية، كانت فترة للأسف صعبة داخل النادي، وتغيير جيل، وللأسف كنت لدي أحلام كبيرة للغاية خاصةً إني من ناشئين النادي ولعبت 7 سنوات قبل الرحيل وأنا شاب ثم العودة مرة أخرى وأنا لاعب في الفريق الأول ولكن للأسف الأمور كانت صعبة".

وأضاف :" مع المدربين الأجانب كانت صعبة بسبب أن كل مدرب يرغب في وجودك بمركز معين، أنا مدافع كان يأتي وقت والمدرب يقرر أن أشارك في مركز الظهير الأيمن أو الأيسر مثلا، وذلك بالطبع أثر عليا".

وأتم:" كان نفسي أحقق تاريخ كبير مع النادي الأهلي وكان لدي رغبة في أن احقق العديد من البطولات، لأنه النادي الذي أحبه وأشجعه".