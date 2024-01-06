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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بين الحيطان تتصدر ألبوم رامي صبري.. تفاصيل

صدى البلد

تمكنت أغنية بين الحيطان إحدى أغاني ألبوم رامي صبري الجديد، قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب الشهير. 

وحققت أغنية بين الحيطان 200 ألف مشاهدة في غضون 24 ساعه فقط، لتحتل المركز الأول عبر موقع يوتيوب، بين أغاني ألبوم رامي صبري الجديدة. 

وكان رامي صبري طرح عدد من أغاني ألبومه الجديد، الأولى باسم «النهايات أخلاق» وهي الأغنية الرئيسية للألبوم، من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع مكس ماستر وسام عبد المنعم وجيتار شريف فهمي ووتريات تامر غنيم.

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وجاءت الأغنية الثانية باسم «بين الحيطان» من كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفى نصر.

كما شملت الانطلاقة الأولى لألبوم رامي صبري الجديد أغنية «حلفتك بالليالي» وهي من كلمات عمرو المصري ومن ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع مكس ماستر عمرو الخضري وتشيلو إيهاب سمير وجيتار مصطفى نصر.

كما أعد النجم رامي صبري مجموعة من المفاجآت التي سيقدمها لجمهوره خلال الساعات القادمة ضمن انطلاقة ألبومه الجديد حيث عكف خلال الفترة الماضية على اختيار أفضل الكلمات والألحان.

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