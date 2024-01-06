تدريبات بدنية لـ لاعبي الزمالك قبل بداية المران الجماعي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة بدنية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم السبت، على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة وذلك وفقا للبرنامج الموضوع للاعبين من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال، لتجهيزهم من الناحية البدنية بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وتولى علاء رجب مخطط الأحمال الإشراف على هذه الفقرة البدنية بجانب أعضاء الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وسيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .