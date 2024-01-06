الأسطول الأمريكي السادس: حاملة الطائرات جيرالد فورد تمر عبر مضيق جبل طارق

أعلن الأسطول الأمريكي السادس، أن حاملة الطائرات الأمريكية “جيرالد فورد” ومجموعتها الهجومية مرت عبر مضيق جبل طارق وغادرت البحر الأبيض المتوسط.

وقال بيان الأسطول الأمريكي السادس إن: "حاملة الطائرات جيرالد فورد، مرت عبر مضيق جبل طارق وغادرت البحر الأبيض المتوسط ​​بعد استكمال عملياتها في منطقة عمليات الأسطول السادس الأمريكي"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وقالت مصادر لشبكة "أيه بي سي" الإخبارية الأمريكية الأسبوع الماضي، إن مغادرة حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" لمنطقة الشرق الأوسط، تأتي تعبيرا عن الاستياء الأمريكي من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وكانت حاملة الطائرات فورد قد أرسلت إلى منطقة شرق المتوسط في أعقاب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر الماضي.

وتعد "فورد" أحدث وأكبر حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية، وكانت تقترب من نهاية أول انتشار عملياتي لها عندما أعيد توجيهها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط في اليوم التالي لهجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر.