إعلام عبري: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فريق الجزيرة قرب حدود غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم، السبت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل فريقا من قناة “الجزيرة” في مستوطنة بئيري، بالقرب من الحدود مع غزة، بزعم قيامهم بالتصوير في منطقة عسكرية مغلقة دون إذن، حسبما أفادت هيئة البث العامة "كان".

وأوضحت "كان" أن صحفيي الجزيرة قاموا بتصوير صور لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي وفرق الأمن، ولم يصدر تعليق فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ودفعت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإغلاق قناة “الجزيرة” في إسرائيل، قائلة إن القناة المملوكة لقطر أضرت بالأمن القومي منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.