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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قصة في منتهى الغرابة.. مسطول يقفز لعرين أسود لمصافحتهم بحديقة حيوان بالهند

مسطول يقفز لعرين
مسطول يقفز لعرين اسود لمصافحتهم بحديقة حيوان

في قصة اغرب من الخيال تعود تفاصلها لعام 2016، قفز رجل مخمور إلى عرين أسود في حديقة الحيوان بقصد "مصافحة" الأسود المفترسة، وغنى "تعال إلي يا عزيزي" عندما واجههم وجهاً لوجه. 

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، يمكن سماع زوار في حديقة الحيوان وهم يصرخون في رعب وهم يشاهدون الرجل وهو يقفز في خندق حول قفص الأسد، ثم يشق طريقه عبر الماء إلى الوحوش التي تنتظره على الأرض.

مسطول يقفز لعرين اسود لمصافحته بحديقة حيوان 

وكان الرجل البالغ من العمر 35 عامًا آنذاك يزور حديقة حيوان نهرو في حيدر أباد بالهند مع الأصدقاء واقدم على شرب الكحول قبل  قفزه بعرين الأسود في حادثة صادمة تعود تفاصلها لـ عام 2016.

اكتشف موكيش كومار الأسود بعد ذلك، وقرر أن يغطس لمسافة 12 قدمًا في مياه القفص، وسط ذعر المتفرجين واللهاث من المشاهد الصادمة.

مسطول يقفز لعرين اسود لمصافحته بحديقة حيوان 

يأتي حراس حديقة الحيوان بعد ذلك للإنقاذ، حيث يقومون بإلقاء عمود لكومار ليتمسك به ويتم سحبه.

فيما بعد قضى كومار الليلة في الحجز ووجهت إليه اتهامات بموجب أقسام مختلفة من قانون حماية الحياة البرية. 

وأضاف مفتش الشرطة هاريش كوشيك: "أخبرنا أنه يريد رؤية الأسودين عن قرب ومصافحة أحدهما، إنه محظوظ بما فيه الكفاية لأنه نجا".

رجل مخمور عرين أسود حديقة الحيوان الأسود المفترسة

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