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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يتفق مع الحكومة اللبنانية على العمل بالطرق الدبلوماسية لخفض التصعيد

بوريل
بوريل

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه اتفق مع رئيس الحكومة اللبنانية على العمل عبر الطرق الدبلوماسية من أجل خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار بالمنطقة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ووصل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى لبنان، اليوم السبت، في مسعى لتهدئة التوترات المتصاعدة بين حزب الله وإسرائيل، خاصة بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، في الضاحية الجنوبية لبيروت، الثلاثاء الماضي، واتهام حزب الله والحكومة اللبنانية لإسرائيل بتنفيذ العملية.

وقال بوريل في منشور على أكس "تسعدني العودة إلى لبنان لإظهار الدعم خلال هذه الأوقات الصعبة"، مضيفا أنه سيقوم بعقد "لقاءات مهمة حول تأثير حرب غزة على لبنان والمنطقة".

وأوضح أن "الأولوية هي تجنب التصعيد الإقليمي وتعزيز الجهود الدبلوماسية بهدف تهيئة الظروف للتوصل إلى سلام عادل ودائم بين إسرائيل والفلسطينيين ودول المنطقة".

في سياق متصل، استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، بوريل في بيروت، وتم "البحث في التعاون بين الحكومة اللبنانية والاتحاد الأوروبي في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والإصلاحات الإدارية".

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