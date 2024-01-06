فرصة لراغبي الدراسات العليا بجامعة القاهرة.. نكشف شروط ومواعيد التقديم والأوراق المطلوبة

صيدلة القاهرة:

فتح باب القبول بالدراسات العليا وتلك هي شروط التقديم

إعلام القاهرة:

امتحانات طلاب برامج الدراسات العليا يناير ٢٠٢٤، تسير في هدوء

شروط تحضير الماجستير في مصر

يرغب كثير من الطلاب في استكمال الدراسة والالتحاق بالدراسات العليا، وهي المرحلة التخصصية المتقدمة من الدراسات، وتتمثل في الحصول على الدبلومات، أو درجة الماجستير، أو الدكتوراه، والتي تعد في قمة الدرجات العلمية التي يمكن أن يحصل عليها الدارس، ولكن الكثير لا يعرف شئ عن التقديم ويسأل عن شروط الالتحاق بالدراسات العليا.

وتمتلك كل كلية بكل جامعة في الوقت الحالي موقعًا إلكترونيا خاصا بها، وعلى من يرغب في التقديم بالدراسات العليا أن يقوم بملء النموذج الخاص بالبيانات الشخصية قبل تقديم الأوراق الأصلية.

ويساعد الالتحاق بالدراسات العليا زيادة الخبرات العلمية لدى الطالب في مجال تخصصه، ويتعرف على المعطيات الجديدة من خلال الاطلاع على ما يتم إدراجه في المنظومة العلمية، بإضافة إلي أن مع الوفرة العددية التي تتحرج من الجامعات والمعاهد كل عام اصبح من الضروري على الطالب ان يزيد من خبراته حتي يتثني له الفوز بالوظيفة التي يرغب بها، حيث أن المنافسة الشرسة فى فى سوق العمل فى الوقت الحالي جعلت لن يحصل على وظيفة مرموقة سوى المتخصصين في مجالاتهم، حيث إن الدراسة الجامعية قد ينطوي عليها عدم الشمولية والتعمق في مجال تخصص الطالب على النحو المطلوب.

وقالت الدكتورة غادة عبد الباري عميدة كلية الصيدلة جامعة القاهرة: إنه قد تم فتح القبول التقدم لبرامج الدراسات العليا (ماجستير العلوم الصيدلية) فى التخصصات التالية: صيدلة صناعية – عقاقير- أدوية وسموم – كيمياء عضوية صيدلية – كيمياء صيدلية، وذلك للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024.

واضافت عبد الباري أن التقديم لبرامج الدراسات العليا بدأ منذ يوم الخميس الماضي الموافق 1 يناير وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للكلية من خلال الرابط التالى:

https://www.pharma.cu.edu.eg/PostgradReg.aspx

وانه يتم تلقى طلبات التقدم إلكترونيا حتى منتصف شهر فبرير 2024، على أن يتم إعلان أسماء المقبولين في شهر مارس وستتم المراسلة لاستكمال جميع الأوراق الخاصة بملف الالتحاق من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]

وأن شروط التقديم للماجستير: هو انه يجب أن يكون حاصلا على التقديم علي تقدير عام جيد – تقدير تخصص جيد جدا.

وأشارت الكلية إلي بعض التعليمات التي يجب على الطلاب الإلتزام بها وهي أن يتم قبول طلب التقديم فى حالة عدم رفع ايصال الدفع لفتح المظروف وعدم رفع استيفاء الاوراق المطلوبة، وان يكون مضي على التخرج عام على الاقل.

الطلبات و خطوات التقديم:

شهادة البكالوريوس

شهادة المقررات الدراسية للخمس سنوات حتى الحصول على البكالوريوس

شهادة المعادلة لخريجي الجامعات الخاصة

موافقة جهة العمل على الدراسة او خطاب من الادارة المركزية لشئون الصيادلة ( للصيدلى الحر- صيدلى تحت التكليف) مع توفير مكان لاجراء الجزء العملى إما بالكلية – او بمكان عملك فقط

إقرار بأن كافة المستندات المرفوعة صحيحة

ايصال الدفع لفتح المظروف (لا يسترد في اي حال من احوال الرفض)

شهادة التحول الرقمى يتقدم بها الطالب فى حالة حصوله على درجة (الماجستير- الدبلوم) قبل إنتهاء مدة الشهادة

كل المستندات السابقة ترفق وتدمج في ملف واحد PDF

اصل شهادة الميلاد

صورة الرقم القومي

عدد 6 صور شخصية

صورة الموقف من التجنيد للذكور.

وعلى جانب آخر قالت الدكتورة سلوى العوادلي القائم بأعمال عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة أن امتحانات طلاب برامج الدراسات العليا يناير ٢٠٢٤، تسير في هدوء وانه يتم متابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بضوابط عمل اللجان الامتحانية ومراقبة دقة التزام لجان الكنترول.

واضافت، إنه يتم الحرص علي توفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتهيئة الأجواء الملائمة من حيث الهدوء والنظام؛ وتوفير عوامل التركيز لتأدية الطلاب امتحاناتهم، مشددة على المراقبين بمنع أي طالب دخول لجنته بالهاتف المحمول نهائيًا، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة المانعة لعمليات الغش، والالتزام بقواعد العملية الامتحانية؛ لتوفير اقصى درجات الانضباط، مشيرة إلى أن الامتحانات مستمرة وفقًا للجدول الزمني والتزامًا بالخريطة الزمنية، مع مراعاة كافة الإجازات الدينية للأخوة الأقباط والأعياد القومية.

وأكدت القائم بأعمال عميد الكلية أن امتحانات برامج الدراسات العليا في الكلية تأتي في اطار توجيه الدكتور محمد الخشت، حيث تم الحرص على الانتهاء من الاستعداد لبدء الامتحانات، مع مراعاة الأيام البينية، وعدم الضغط على الطلاب، والالتزام بقرار مجلس الجامعة الخاص بنظام الامتحانات القائم على الاختيار من متعدد، ومراعاة مواصفات الورقة الامتحانية.

ونقدم لكم كافة المعلومات التى يحتاجها طلاب الدراسات العليا لعمل رسائل الماجستير والدكتوراه .

وضعت جامعة القاهرة وقت محدد أمام طلاب الماجستير والدكتوراه للقبول فى البرامج المختلفة، جاءت مواعيد الدراسات العليا جامعة القاهرة كالاتى :

1- كلية الآداب

للدبلومات والسنة التمهيدية خلال شهر يوليو من كل عام.

2- كلية الحقوق

بالنسبة للدبلوم من أول أكتوبر إلى آخر ديسمبر، والماجستير والدكتوراه طول العام

3- كلية الاقتصاد والعلوم سياسية

مواعيد القبول بالنسبة للمصريين من 1/8 حتى 30/8 ، أما الوافدين من 1/7 حتى 30/8.

4- كلية التجارة

بالنسبة للدبلومات وتمهيدى الماجستير والدكتوراه من 1/8 حتى 31/8.

5- كلية العلوم

بالنسبة للماجستير وتمهيدى الماجستير والدبلوم خلال شهر يوليو ، وبالنسبة للدكتوراه والطلبة الوافدين طوال العام.

6- كلية الطب

مواعيد القبول بالدبلوم درجتي الماجستير والدكتوراه كالآتى:

تقبل الأوراق خلال شهر يوليو فقط من كل عام(1 يوليو حتى 31 يوليو).

تبدأ الدراسة خلال شهر أكتوبر من كل عام.

يكون التقدم للقيد لدرجة الدكتوراه مرتين فى العام خلال شهر أكتوبر ومارس من كل عام (تقدم الأوراق فى يناير لدور مارس وفى أغسطس لدور أكتوبر.

7- كلية التمريض

مواعيد القبول بالنسبة (دبلوم – ماجستير – دكتوراه) ، خلال شهرى يوليو وأغسطس من كل عام.

8-كلية طب الفم الأسنـــان

مواعيد القبول خلال المدة من أول يوليو حتى نهايته من العام المراد القيد به للدبلوم ودرجة الماجستير وطوال العام للدكتوراه.

شروط تحضير الماجستير في مصر

- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات بتقدير عام (جيد) على الأقل أو ما يعادلها من الساعات المعتمدة مع مراعاة الشروط الخاصة بكل جامعة .

- أن يكون المتقدم حاصلاُ على درجة الليسانس أو البكالوريوس فى التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو الجامعات غير المصرية المناظرة لها بتقدير عام (جيد) على الأقل فى متوسط تقديراته خلال سنوات الدراسة .

-إذا كان الطالب يعمل فى جهة حكومية أو غير حكومية يجب أن يحصل على موافقة جهة العمل أو أن يقدم إقرارًا بأنه لا يعمل .

تكلفة دراسة الماجستير في مصر

تختلف مصروفات دراسة الماجستير بمصر من جامعة لأخرى و من تخصص لآخر و تحدد كل جامعة و كل كلية المصروفات الخاصة بها.