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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأوقاف: رفع الحد الأقصى للقرض الحسن من 15 إلى 20 ألف جنيه

صدى البلد

قررت وزارة الأوقاف رفع الحد الأقصى لمبلغ القرض الحسن بدون أية فوائد أو مصروفات إدارية للعاملين بالأوقاف من ١٥ إلى ٢٠ ألف جنيه ولغير العاملين بالأوقاف ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على القرض الحسن من ١٠ إلى ١٥ ألف. 

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرر تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه لمشروع القرض الحسن، علمًا بأن القرض يسدد بدون إضافة أية رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو خلافه، حيث يتم سداد أصل المبلغ المنصرف لا غير. 
 

وأعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم، وذلك على النحو التالي :
أولًا : العاملون بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها
1 – من أمضي خمس سنوات فأكثر في الخدمة , يكون مبلغ القرض بحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه , وبالشروط التالية: 
• ألا يجمع بين هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر.
• ألا يكون عليه قرض من الأوقاف لم يكتمل سداده.
• أن تكون المدة المتبقية له في الخدمة عند نشر هذا الإعلان أكثر من ثلاث سنوات. 
• يتم خصم مبلغ ثلاثمائة جنيه شهرياً على خمسين شهراً ويكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذي يتم صرفه.
• لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.
• عدم إخلاء طرف المقترض لأي سبب من الأسباب إلا بعد سداد ما تبقي من القرض.
للتقديم عبر الرابط التالي : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtPqyL_5DCszSQ3alSx7BJPwAwv5crTxUrfXy-rgGgC5v8sA/viewform?usp=sf_link
2 – من لم يستكملوا مدة خمس سنوات من تاريخ التعيين
1. يشترط ألا تقل مدة الخدمة عن ثلاث سنوات تعييناً.
2. يكون مبلغ القرض ستة آلاف جنيه, تخصم على أربعين شهراً بواقع مائة وخمسين جنيهاً ,وبذات ضوابط البند رقم (1).
للتقديم عبر الرابط التالي : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtPqyL_5DCszSQ3alSx7BJPwAwv5crTxUrfXy-rgGgC5v8sA/viewform?usp=sf_link

2 – من لم يستكملوا مدة خمس سنوات من تاريخ التعيين
1. يشترط ألا تقل مدة الخدمة عن ثلاث سنوات تعييناً.
2. يكون مبلغ القرض ستة آلاف جنيه, تخصم على أربعين شهراً بواقع مائة وخمسين جنيهاً ,وبذات ضوابط البند رقم (1).
للتقديم عبر الرابط التالي : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecAcpbD4VZwUVTfw6jYD5wY3mhKzSYkOdLFoWVNC5hhUxAlQ/viewform?usp=sf_link
ثانياً : العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام
يتم صرف مبلغ القرض حسب مدة الخدمة المتبقية بحد أقصي عشرة آلاف جنيه , وتخصم بواقع ثلاثمائة جنيه شهرياً , وأن تكون المدة المتبقية في خدمة طالب القرض ثلاث سنوات عند نشر الإعلان وذلك بالضوابط التالية: 
1. ألا تقل مدة طالب القرض عن خمس عشرة سنة خدمة فعلية متصلة , وفقاً للقانون المنظم.
2. ألا يجمع بين القرض وأي قرض مصرفي آخر أو مدين بفيزا مشتريات.
3. لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.
4. إقرار بقبول تحويل المرتب لأي فرع من فروع بنك مصر.
للتقديم عبر الرابط التالي : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX3a7VpRmoFFjb8Mb0KM43YgEY0BEQ28BnlAGAU_uTMwUyOg/viewform?usp=sf_link
         فعلى الراغبين ملء النموذج المخصص لكل منهم خلال 10 أيام من تاريخه

 

القرض الحسن وزارة الأوقاف وزير الاوقاف

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