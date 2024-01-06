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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية يهنئ قداسة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

النائب مجدي الوليلي
النائب مجدي الوليلي أمين حزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية

هنأ النائب مجدي الوليلي، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا المولى عز وجل أن يعيدها عليهم بكل الخير والمحبة والسلام، وأن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء، لتبقى على مر الزمان وعبر كل العصور منارة تهدي الإنسانية قيم الحقِ والمساواة والتسامحِ والوسطيةِ والاعتدال. 

وفد تعليم الإسكندرية يزور الكنيسة المرقسية لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

وأشار النائب مجدي الوليلي إلى روح المحبة والمودة التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين، وأكد أن المصريين جميعا شركاء في هذا الوطن يعيشون تحت مظلته آمنين مطمئنين، وهم نسيج واحد ويعملون معا للنهوض والارتقاء بوطننا الحبيب مصر.

وقال إن الوطن دائما يواجه التحديات ويتخطاها بقوة الوحدة والتآلف والتأخي بين أبناء الشعب المصري مسلميه ومسيحييه في نسيج وطني واحد متماسك عبر كل العصور.

وأضاف: “نتوجه إلى العلي القدير أن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء وطننا العزيز، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبو إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء والتنمية تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي”.

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