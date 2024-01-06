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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قادمة من سوريا.. مسيرة تخترق الأجواء الإسرائيلية

مسيرة
مسيرة

ذكرت قناة الحدث انه تم إطلاق مسيّرة من سوريا باتجاه كيان الاحتلال الإسرائيلي حيث اخترقت الأجواء الإسرائيلية.

كان  جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان اعلن ان طائرة مسيرة مفخخة استهدفت قاعدة حرير في أربيل.

وذكرت وسائل إعلام سورية - في وقت سابق - أنه تم استـهداف قاعــدة الإحتـلال الأمريكــي في مساكن الجبسة العمالية بمدينة الشدادي جنوب الحسكة بـضربات ، حيث تم تحقيق حققت إصــابات مباشــرة.

و تم اسـتهداف قاعــدة حرير الجــوية التابعة للإحــتلال الأمريــكي في أربيل شمال العراق .

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق قصفها - باستخدام  الطيران المسير - قاعدة الاحتلال الاميركي في حقل العمر النفطي بسوريا.
 

مسي رة كيان الاحتلال الإسرائيلي قناة الحدث سوريا الأجواء الإسرائيلية جهاز مكافحة الإرهاب مسيرة قاعــدة الإحتـلال الأمريكــي العراق

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