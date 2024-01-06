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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

حزب الريادة يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد

صدى البلد

تقدم كمال حسنين رئيس حزب الريادة أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

أضاف كمال حسنين بالأصالة عن نفسي وبالانابة عن قيادات وأعضاء حزب الريادة أتقدم بخالص التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد تأتي هذه المناسبات لتظهر التلاحم بين أبناء الشعب المصري الواحد على مر التاريخ وخاصة في المناسبات والأعياد وأن المصريين نسيج واحد لم يستطع أحد أن يفرقهم على مر العصور.

كما دعا رئيس حزب الريادة الله عز وجل أن يديم علينا جميعاً الأمن والأمان والاستقرار وأن يحفظ مصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد قاطرة التنمية الشاملة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات للوصول للجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل مواطن على أرض مصر.

كمال حسنين حزب الريادة تحالف الأحزاب المصرية عيد الميلاد المجيد

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