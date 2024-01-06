برشلونة يحدد مستقبل نجمه المعار مع الفريق

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن برشلونة حدد نواياه بشأن البرتغالي جواو فيليكس، عقب انتهاء فترة إعارته.

وانضم فيليكس لصفوف برشلونة، في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة يعول على فيليكس في المستقبل، وسيحاول التوصل لاتفاق مع أتلتيكو هذا الشهر، بشأن استمرار اللاعب.

وأضافت الصحيفة، أن فيران توريس مهاجم برشلونة، يتفوق حاليًا على فيليكس، في التشكيل الأساسي للبارسا، في ظل عجز النجم البرتغالي عن التسجيل لأكثر من مباراة متتالية.

ومع ذلك، هناك ثقة في برشلونة بأن فيليكس سيستعيد حاسته التهديفية من جديد، خلال الفترة المقبلة.

ويرغب فيليكس في اللعب أكثر، لإثبات جدارته بارتداء قميص البارسا.

ويستهدف برشلونة تفعيل خيار شراء اللاعب بمبلغ معقول يرضي جميع الأطراف، أما دون ذلك، فتجديد الإعارة لموسم آخر سيكون الحل البديل.

وسجل جواو فيليكس 6 أهداف هذا الموسم، وقدم 3 تمريرات حاسمة.