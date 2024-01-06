الجيش الأردني : مصرع 5 مهربين مخدرات في اشتباكات على الحدود

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت، عن مقتل 5 من مهربي المخدرات الذين تسللوا من سوريا في اشتباكات على الحدود استمرت يومًا كاملًا؛ وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وفي الآونة الأخيرة شهدت المنطقة الحدودية بين الأردن وسوريا نشاطا في عمليات التهريب من قبل مهربي مخدرات، ويسعى المهربون لجعل الأردن نقطة انطلاق للمخدرات المهربة باتجاه دول الخليج.

وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أسقطت، منذ شهر فبراير 2023، عدة طائرات مُسيّرة قادمة من سوريا، تنوعت حمولاتها بين مخدرات وقطع أسلحة ومتفجرات.