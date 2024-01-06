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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام الجيزة يزور مطرانية أطفيح لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

سكرتير عام الجيزة
سكرتير عام الجيزة اللواء شاكر يونس

أجرى اللواء شاكر يونس السكرتير العام لمحافظة الجيزة زيارة إلى مطرانية أطفيح وكان في استقباله نيافة الأنبا زوسيما أسقف إيبارشية أطفيح وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ويأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للقيادات التنفيذية بمشاركة الأخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد.

 
وقدم السكرتير العام خالص التهاني القلبية للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مشيدًا بما تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة، متمنياً أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بالخير والأمن والأمان والاستقرار .
 

رافق السكرتير العام خلال زيارته، محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة أطفيح .

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