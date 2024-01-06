قرار من نقيب المحامين بصرف منحة استثنائية لمستحقي المعاش .. اعرف امتى

أصدر نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، لجميع المستحقين للمعاشات، بواقع خمسمائة جنيه، على أن يتم صرفها من يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

الجدير يالذكر أن نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، قد صرف منح استثنائية بمناسبة أعياد «الفطر والاضحى والقيامة»، للسادة المحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر السادة المتوفيين، بواقع خمسمائة جنيه في كل مناسبة.

هذا إلى جانب صرف منح استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، وذلك للقصر من أبناء السادة المحامين المتوفين، بواقع خمسمائة جنيه.