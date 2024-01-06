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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مصرع رجل بعد رميه على قضبان مترو الأنفاق بالولايات المتحدة الأمريكية

صدى البلد

لقي رجل حتفه عندما تم دفعه على قضبان مترو الأنفاق أثناء شجار أمام ركاب مصدومين في الولايات المتحدة الأمريكية. 

ويظهر الحادث المروع، الذي تم التقاطه بالكاميرا، الرجل وهو يتعرض للكمات ويسقط على القضبان فور وصول قطار إلى الرصيف في فيلادلفيا، بالقرب من جامعة بنسلفانيا. 

وبعد لحظات من سقوط الرجل إلى الخلف من فوق الحافة، صرخ المتفرجون عندما وصل قطار “سيبتا" على خط ماركت-فرانكفورد إلى المنصة وقتله.

لم يتم تأكيد هوية الضحية بعد، لكن الرقيب المتقاعد، مارك فوسيتي، ادعى على “X” أن كلا الرجلين المتورطين معروفين لرجال الشرطة.

وتم القبض على أحد المشتبه بهم في وقت لاحق في محطة شارع 40، بحسب "ماساكوي". 

وعلى الرغم من أن الفيديو يظهر عدة أشخاص بالقرب من الرجل عندما أصيب الرجل، إلا أنه قال إن الشرطة ليس لديها شهودا حاليا.

اضطرت SEPTA إلى إيقاف الخدمة على خط Market-Frankford بين محطتي الشارع 30 و40 لمدة ساعتين تقريبًا،  وفي حادث مماثل العام الماضي، قُتل رجل بعد أن أصيب أثناء مطاردة الشرطة.

مترو الأنفاق شجار

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