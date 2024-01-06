رئيس حزب الاتحاد: الرئيس السيسي أرسى قواعد المواطنة والوحدة المتأصلة بوجدان المصريين

شارك حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، في قداس عيد الميلاد المجيد، برئاسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك باكتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقدم المستشار رضا صقر، بخالص التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا من الله أن يديم على مصر نعم الترابط والوحدة الوطنية، التي تعزز تلك المناسبات من تماسكها.

وثمن "صقر" ـ في تصريحات له ـ الدور الذي لعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في إرساء قواعد المواطنة عمليًا، كما أصل لروح الترابط الوطني، المتأصلة داخل الشعب المصري.

وقال رئيس حزب الاتحاد، إن تلك الوحدة التي ميزت الشعب المصري، نجحت في الحيال دون تفكيك الجبهة الداخلية، وكانت مرصادًا لمخططات استهدفت مصر لإيقاع الفتنة بين نسيجي الأمة.