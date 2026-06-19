عون: ما يجري لن يحول دون العمل على إنجاز وقف شامل لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن ما تشهده البلاد اليوم في الجنوب والبقاع من توسع لاعتداءات إسرائيل يشكل تصعيدا خطيرا ومدانا ، مشيرا إلى أن التصعيد الإسرائيلي يستهدف عمليا كل المحاولات الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.

وقال الرئيس اللبناني في بيان له، إن ما يجري لن يحول دون العمل على إنجاز وقف شامل لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن.

وكشف الرئيس اللبناني، أنه أوصى الوفد المفاوض بعدم التساهل بمسألة أن وقف النار الشامل هو المدخل لبحث المواضيع الأخرى.

وقال عون أيضا، إن وقف النار الشامل هو المدخل لبحث مواضيع أخرى أهمها انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش وعودة الأسرى.

وختم الرئيس اللبناني: ما يجري لن يحول دون العمل على إنجاز وقف شامل لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن.