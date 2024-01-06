قيادي بحماة الوطن : الرئيس السيسي رسخ أسس المواطنة المتكافئة في الجمهورية الجديدة

شارك عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد في قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدم الرتمي – خلال مشاركته في القداس - التهنئة لقداسة البابا توا ضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وكل أقباط مصر بمناسية عيد الميلاد معربا عن تقديره واحترامه للبابا توا ضروس لمواقفه المنحازة دائمًا لصالح الدولة المصرية، وتعزيز وحدة النسيج الوطني الذي يعتبر من الثوابت المصرية الراسخة.

وأكد أن الدولة المصرية على مر التاريخ تقدم نموذجاً فريداً في التعايش والتسامح والتراحم بين أبناء الوطن الواحد .

وأشار الرتمي إلى أن المناسبات الدينية فرصة لتأكيد أواصر الترابط بين جميع أبناء الوطن الواحد، مشيرا إلى أن الشعب المصري نسيج متماسك ووحدته الوطنية حصن منيع أمام أي محاولات لتفكيك الجبهة الداخلية.

واشاد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن، بحرص الرئيس السيسي على مشاركة الاقباط احتفالهم بعيد الميلاد مؤكدا الرئيس السيسي رسخ قيم المواطنه المتكافئة في الجمهورية الجديدة بين أبناء الوطن منذ توليه حكم البلاد

وأعرب الرتمي عن تمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبات على شعبنا العظيم بالخير والسلام، في ظل مناخ تسوده المحبة والمودة.