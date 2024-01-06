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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للمغتربين.. أرخص سيارة كروس أوفر للاستيراد بدون جمارك

رينو داستر موديل
رينو داستر موديل 2023

تعتبر السيارة رينو داستر الأقل سعراً بين سيارات الكروس اوفر المدرجة ضمن قوائم السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج، وخاصة مع تخفيض قيمة الوديعة 70% وتمديد فترة العمل بالقانون.

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 رينو داستر موديل 2023

وكان مجلس الوزراء قد وافق على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى مع تخفيض يصل الى 70% في قيمة الوديعة الدولارية.

 

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

 رينو داستر موديل 2023

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة رينو داستر موديل 2023

بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة رينو داستر موديل 2023 بقيمة 3,880 دولارا بعد تخفيضها 70% .

جمارك رينو داستر موديل 2023 رينو داستر الوديعة البنكية داستر

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