للبنات.. أصغر سيارة مستعملة بمحرك موفر للبنزين

تعتبر شركة جيلي الصينية واحدة من أشهر الشركات في السوق المصري المعروفة بسياراتها الاقتصادية وتعتبر السيارة الهاتشباك الصغيرة جيلي باندينو موديل 2015 ، واحدة منها بفضل محركها الاقتصادي في توفير الوقود ومرونتها الكبيرة.

جيلي باندينو موديل 2015

أسعار السيارة جيلي باندينو موديل 2015

يبدأ سعر السيارة جيلي باندينو موديل 2015 في سوق المستعمل المصري بـ 160 ألف جنيه تقريباً، وقد يختلف السعر حسب حالتها العامة ومستوى التجهيزات الخاصة بها.

جيلي باندينو موديل 2015

مواصفات السيارة جيلي باندينو موديل 2015

تتميز السيارة جيلي باندينو موديل 2015 بتصميم هاتشباك يتشابه مع السيارة فيات باندا الإيطالية الشهيرة، ويتضح ذلك من خلال شكلها الدائري ومصابيحها على هيئة عيون دائرية، كما انها تأتي بعدة كماليات هامة مثل إطارات خاصة وتكييف، ومرايا كهربائية وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، ووسائد هوائية لدعم الامن والسلامة.

جاءت السيارة جيلي باندينو موديل 2015 محرك بسعة تبلغ 1300 سي سي رباعي الأسطوانات، يولد قوة تصل الى 90 حصانا، ومقترن بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 5 سرعات، وتبلغ سرعتها الصوى 170 كيلومتر في الساعة.