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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد |صور

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

قدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة التهنئة للأقباط الأرثوذوكس بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك خلال ترأسه لوفد المحافظة لمقر مطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس بشارع مراد بمدينة الجيزة، حيث كان فى إستقباله الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة وتوابعها.
وخلال كلمته أكد محافظ الجيزة على قوة ومتانة العلاقة التي تربط جموع المصريين، والتي تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذى نجحت مساعيه فى تجنيبنا الصراعات التى يعانى منها العديد من البلدان، داعيًا المولى عز وجل دوام المحبة والسلام بربوع الوطن وأن ينعم أبناءه بمزيد من الرخاء. 
من جانبه رحب الأنبا ثيؤدوسيوس بمحافظ الجيزة والوفد المرافق له مهنئاً الشعب المصرى بكافة طوائفه بعيد الميلاد المجيد ومتمنياً أن تعم المحبة والسلام مصر والعالم.
كما تقدم أسقف الجيزة بالشكر والتحية لمحافظ الجيزة وقيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية للحضور والمشاركة ولجهودهم فى سبيل تحسين معيشة المواطنين وتوفير الأمن والأمان.
رافق المحافظ خلال زيارته اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وإبراهيم الشهابى و هند عبد الحليم نائبى المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة و محمد نور السكرتير المساعد للمحافظة والعميد محمد الشافعى المستشار العسكرى واللواء سامح الحميلى حكمدار قطاع أمن الجيزة واللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية و اللواء هشام عبدالصمد مدير إدارة شرطة المرافق واللواء أشرف عثمان مدير الإدارة العامة لقطاع الغرب واللواء مصطفى إبراهيم وكيل قطاع الشمال للإدارة العامة للمرور وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وذكى سلام رئيس حى جنوب الجيزة ومديرى مديريات التربية والتعليم والطب البيطرى والأوقاف والتضامن والشباب والرياضة والزراعة ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

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