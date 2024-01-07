عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسقف بني سويف مستشهدا بموقف للمسيح: نتمنى انتهاء حرب غزة بالعام الجديد

المحافظ واسقف بني
المحافظ واسقف بني سويف

زار المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، الكنيسة المطرانية بمدينة بني سويف ، شهد خلالها مراسم القداس، مشاركة منه للأخوة المسيحيين فرحتهم بعيد الميلاد المجيد يناير 2024

وكان في استقباله الأنبا غبريال، أسقف بني سويف وتوابعها على رأس لفيف من الآباء والكهنة والقساوسة، حيث هنأ المحافظ جموع الحاضرين بهذه المناسبة، معرباً عن أمنياته أن يكون عيد وبهجة وسعادة على كل المصريين.

حضر القداس: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اللواء حازم عزت السكرتير العام، العميد طيار خالد عبد الله كامل قائد قاعدة بني سويف الجوية، المقدم أمير يسري عامر نائب المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، هاني الجويلي رئيس المدينة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة والأحزاب والنقابات وبرلمانيين سابقين ورجال الصحافة والإعلام.

وتوجه  "الأنبا غبريال " بالشكر والتقدير للحاضرين من  قيادات المحافظة وفي مقدمتهم المحافظ "د.محمد هاني غنيم" وكافة القيادات الأمنية والعسكرية والشعبية والمجتمعية والإعلاميين الذين حرصوا على الحضور  والمشاركة في العيد، وسط حشد يعكس أسمى معاني وقيم  التلاحم والمحية بين مكونات ونسيج الشعب المصري، مثمناً  الجهود الكبيرة التي تقوم به الأجهزة الأمنية والتنفيذية في تأمين الاحتفال.

القمص إسطفانوس سليمان: كنائس بني سويف تصلي من أجل إخوتنا الفلسطينيين بعيد الميلاد

كما هنأ الأنبا غبريال الحاضرين بقدوم عام جديد، متمنيا أن يكون عام رخاء وسعادة وخير  على مصر ، وأن تسود المحبة والوئام والسلام كل أرجاء العالم ، وأن تنتهي  الحرب في غزة ويتوقف إطلاق النار ، مستشهدا بمواقف من حياة السيد المسيح الذي كان يجول يصنع خيرا ، وكان نصيرا للضعفاء والمتألمين وصغار النفوس ، وكان يبث فيهم الأمل والتفاؤل .

 

thumbnail (53)
thumbnail (53)
51c537ba-ed8e-4840-9f92-84d07a780509
51c537ba-ed8e-4840-9f92-84d07a780509
0efe5c62-153e-4ca1-b7b8-1c8c2663221c
0efe5c62-153e-4ca1-b7b8-1c8c2663221c
بني سويف قاعدة بني سويف الجوية مدينة بني سويف مدير أمن بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

الزمالك اليوم.. رحيل ثنائي الفريق و3 صفقات جديدة وحل أزمة القيد

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

اتحاد الكرة يعلن قرارا عاجلا بشأن أزمة الشيبي وحسين الشحات

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

ردها أسكت الجميع.. قصة ارتباط خطيب ميرهان حسين بـ شيرين عبدالوهاب.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

جامعة بني سويف تعقد ورشة عمل بعنوان " طريقة برايل" 

ترشيحاتنا

خمس علي كوبري أكتوبر..فيس بوك يوقع سائق في الحبس

الاثنين..المرافعة في إعادة محاكمة متهم باغتيال اللواء نبيل فراج

فضل الصلاة في جوف الليل.. كنوز نغفل عنها

اشتباكات بين فلسطينيين وقوة إسرائيلية اقتحمت جنين بالضفة

مثل ميسي وأتمني 10٪ من رجله.. أفشة يتغنى بنجم الزمالك

استشهاد 16 فلسطينيا في قصف منزل ومدرسة تابعة للأونروا بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممثل شهير يثير الجدل قبل ساعات من وفاته.. شاهد

نجم الأهلي السابق: كيروش أكثر مدرب ظلمني.. وهذه علاقتي بنادي الزمالك

أفكار جديدة للوقاية من نزلات البرد .. تعرف عليها

القديم اتفتح| إحالة هاني شاكر للمحاكمة.. وهذه تفاصيل التهمة

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لمشاجرة تنتهي بكارثة في أمريكا.. شاهد

«جزيرة المتعة».. فضيحة كبرى تطال أميرًا بريطانيًا ورئيس وزراء إسرائيلي وزعيمين أمريكيين|فيديوجراف

ألماني أم هولندي.. إعلامي يكشف عن مدرب الزمالك الجديد

شريف منير محترف ساكسفون في ليه تعيشها لوحدك .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ