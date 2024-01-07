أسقف بني سويف مستشهدا بموقف للمسيح: نتمنى انتهاء حرب غزة بالعام الجديد

زار المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، الكنيسة المطرانية بمدينة بني سويف ، شهد خلالها مراسم القداس، مشاركة منه للأخوة المسيحيين فرحتهم بعيد الميلاد المجيد يناير 2024

وكان في استقباله الأنبا غبريال، أسقف بني سويف وتوابعها على رأس لفيف من الآباء والكهنة والقساوسة، حيث هنأ المحافظ جموع الحاضرين بهذه المناسبة، معرباً عن أمنياته أن يكون عيد وبهجة وسعادة على كل المصريين.

حضر القداس: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اللواء حازم عزت السكرتير العام، العميد طيار خالد عبد الله كامل قائد قاعدة بني سويف الجوية، المقدم أمير يسري عامر نائب المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، هاني الجويلي رئيس المدينة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة والأحزاب والنقابات وبرلمانيين سابقين ورجال الصحافة والإعلام.

وتوجه "الأنبا غبريال " بالشكر والتقدير للحاضرين من قيادات المحافظة وفي مقدمتهم المحافظ "د.محمد هاني غنيم" وكافة القيادات الأمنية والعسكرية والشعبية والمجتمعية والإعلاميين الذين حرصوا على الحضور والمشاركة في العيد، وسط حشد يعكس أسمى معاني وقيم التلاحم والمحية بين مكونات ونسيج الشعب المصري، مثمناً الجهود الكبيرة التي تقوم به الأجهزة الأمنية والتنفيذية في تأمين الاحتفال.

كما هنأ الأنبا غبريال الحاضرين بقدوم عام جديد، متمنيا أن يكون عام رخاء وسعادة وخير على مصر ، وأن تسود المحبة والوئام والسلام كل أرجاء العالم ، وأن تنتهي الحرب في غزة ويتوقف إطلاق النار ، مستشهدا بمواقف من حياة السيد المسيح الذي كان يجول يصنع خيرا ، وكان نصيرا للضعفاء والمتألمين وصغار النفوس ، وكان يبث فيهم الأمل والتفاؤل .

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