تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة.. و7 مليارات حصيلة اليوم الأول

أتاح البنك الأهلي للمواطنين شراء شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة 2024، الشهادة البلاتينية، ذات عائد 27% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 23.5% يصرف شهريًا.

البنك الاهلي

شهادات البنك الأهلي

وتم شراء شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة، والتي تبلغ مدتها سنة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، بداية من أمس أونلاين عبر القنوات الإلكترونية، حتى تنتهي إجازة البنوك، ويتمكن المواطنون بعد ذلك من شراء الشهادات من فروع البنك المنتشرة بمختلف أماكن الجمهورية بداية من الاثنين 8 يناير 2024.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي

وفيما يتعلق بتفاصيل شهادات الادخار الجديدة 2024، قال محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، إنه بدأ استقبال طلبات شراء شهادات الادخار الجديدة للبنك الأهلي وبنك مصر أونلاين بداية من يوم الجمعة 5 يناير 2024.

وأوضح الأتربي، في مداخلة تليفزيونية، أنه يتم ربط الشهادة لمدة سنة، وتكون فائدتها بنسبة 23.5% شهريًا، أو يتم الحصول عليها بنسبة 27% بآخر المدة.

شهادات البنك الأهلي 27%

ونوه بأنه في اليوم الأول لشراء شهادات الادخار الجديدة أونلاين، بلغت إجمالي مبالغ الربط نحو 4 مليارات جنيه لبنك مصر، ونحو 7 مليارات جنيه للبنك الأهلي، أي نحو 11 مليار جنيه.

شهادات البنك الأهلي 25%

ولفت الأتربي إلى أنه تم طرح شهادات ادخار في مثل هذا الوقت للعام الماضي بفائدة 25%، يوم 5 يناير 2023، واستمر التقديم حتى 2 فبراير، وبلغت حصيلة ربط الشهادات نحو 500 مليار جنيه، وتشهد تلك الشهادات اقبال كبير من المواطنين.

البنك الاهلي

تفاصيل شهادات بنكي مصر والأهلي 2024 الجديدة

يُتيح البنك الأهلي المصري وبنك مصر عدة إمكانيات بضمان شهاداته الجديدة للعام الجديد 2024 منها: