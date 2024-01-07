عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون يخفي مرض وزير الدفاع عن بايدن وكبار المسئولين .. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

قال مصدر مطلع لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، إن الرئيس جو بايدن لم يكن على علم لعدة أيام بأن وزير الدفاع لويد أوستن تم نقله إلى المستشفى.

وأضاف المصدر أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أبلغ بايدن في نهاية المطاف في وقت متأخر من بعد ظهر الخميس، بعد وقت قصير من علم سوليفان نفسه أن أوستن تم نقله إلى المستشفى.

وذكر مسؤولان أمريكيان لمجلة "بوليتيكو"، أن البنتاجون لم يبلغ كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض بدخول وزير الدفاع لويد أوستن إلى المستشفى، إلا بعد مرور 3 أيام كاملة من وصوله إلى "مركز والتر ريد" الطبي.

أوستن وجالانت يبحثان العملية الإسرائيلية في غزة ومرحلة "إحلال الاستقرار"

نتطلع للمزيد.. أوستن يشيد بدور مصر وقطر في الإفراج عن الرهائن بقطاع غزة

وأوضح المسؤولان أن هذه الأخبار جاءت بمثابة صدمة لكبار الموظفين في مجلس الأمن القومي الأمريكي، بما في ذلك مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بسبب عدم علمهم أن المسؤول الأول عن البنتاجون يعاني مضاعفات صحية.

وتفاجأ المسؤولون في مجلس الأمن القومي بالوقت الذي استغرقه البنتاجون لإعلامهم بحالة أوستن.

ومساء الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن أوستن تم نقله إلى المستشفى بسبب "مضاعفات" بعد إجرائه فحصاً طبياً اختيارياً، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ونددت رابطة الصحفيين المعتمدين في البنتاجون، على تأخير الإعلان عن دخول أوستن إلى المستشفى لمدة 4 أيام، وقالت في بيان إن هذا التأخير "مثير للغضب"، مضيفة أن لـ"الجمهور حق معرفة متى يتم إدخال أي عضو في الإدارة الأمريكية إلى المستشفى، أو خضوعه إلى التخدير، أو تُنْقَل صلاحياته مؤقتاً نتيجة إجراء طبي"، وفق ما أوردت "بلومبرغ".

 

بايدن جو بايدن لويد أوستن وزير الدفاع البنتاجون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

خمس علي كوبري أكتوبر..فيس بوك يوقع سائق في الحبس

الزمالك اليوم.. رحيل ثنائي الفريق و3 صفقات جديدة وحل أزمة القيد

اتحاد الكرة يعلن قرارا عاجلا بشأن أزمة الشيبي وحسين الشحات

ردها أسكت الجميع.. قصة ارتباط خطيب ميرهان حسين بـ شيرين عبدالوهاب.. تفاصيل

تخفيضات 40%؜.. الداخلية تعلن خبر سار للمواطنين

السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يهادي الرئيس ويبشر المصريين بفرحة قريبة|فيديو وصور

بسبب طبق محشي .. وفاة أب وابنه في الشرقية | اعرف السبب

موضوعات متعلقة

أوستن وجالانت يبحثان العملية الإسرائيلية في غزة ومرحلة "إحلال الاستقرار"

نتطلع للمزيد.. أوستن يشيد بدور مصر وقطر في الإفراج عن الرهائن بقطاع غزة

ترشيحاتنا

بسبب اغتيال العاروري.. قطر تبلغ الاحتلال بصعوبة إبرام صفقة تبادل أسرى جديدة

تعليق صادم من أفشة عن تصريحات وليد الفراج

الأربعاء.. الفصل في استئناف النيابة العامة على براءة مستريح الأدوات الصحية

البنتاجون يخفي مرض وزير الدفاع عن بايدن وكبار المسئولين .. تفاصيل

مدافع الزمالك يقترب من البنك الأهلي وناصر منسي يرفض الصفقة التبادلية.. تفاصيل

الأردن: الفوضى في المنطقة وراء تزايد عمليات التهريب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لأب فلسطيني تنفطر له القلوب.. لن تتوقع ماذا فعل

ممثل شهير يثير الجدل قبل ساعات من وفاته.. شاهد

نجم الأهلي السابق: كيروش أكثر مدرب ظلمني.. وهذه علاقتي بنادي الزمالك

أفكار جديدة للوقاية من نزلات البرد .. تعرف عليها

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لمشاجرة تنتهي بكارثة في أمريكا.. شاهد

«جزيرة المتعة».. فضيحة كبرى تطال أميرًا بريطانيًا ورئيس وزراء إسرائيلي وزعيمين أمريكيين|فيديوجراف

ألماني أم هولندي.. إعلامي يكشف عن مدرب الزمالك الجديد

شريف منير محترف ساكسفون في ليه تعيشها لوحدك .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

اﻟﻤﺰﻳﺪ