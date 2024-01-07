وفد حزب مستقبل وطن بالإسكندرية يزور كنائس المنتزه.. صور

حرص وفد من حزب مستقبل وطن ضم النائب إيهاب أبوكليلة، عضو مجلس الشيوخ الأمين المساعد لأمانة الشئون البرلمانية المركزي، والنائب محمد الحمامي والنائب سامح السايح، والنائب أبوالعباس فرحات، والنائب عبدالفتاح محمد، أعضاء مجلس النواب، على زيارة عدد من الكنائس في منطقة المنتزة، شرقي الإسكندرية، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وخلال الزيارات، أكد النائب إيهاب أبوكليلة أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، وتؤكد أن المصريين نسيج واحد وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائما بإذن الله بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة جميع التحديات لاستكمال مسيرة التنمية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء في حضور المحاسب محمد حسين ذوق، أمين قسم المنتزة ثان بحزب مستقبل وطن، وصالح عبدالمعز أمين قسم المنتزه أول، ولفيف من قيادات الحزب بأمانتي المنتزه أول والمنتزه ثان.