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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب اغتيال العاروري.. قطر تبلغ الاحتلال بصعوبة إبرام صفقة تبادل أسرى جديدة

أرشيفية
أرشيفية

ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أبلغ عائلات أسرى أمريكيين وإسرائيليين في الدوحة، أن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيروت، جعل الجهود المبذولة لتأمين صفقة أسرى جديدة أكثر صعوبة.

وأضاف الموقع أن "الاجتماع بين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وعائلات الأسرى الإسرائيليين في العاصمة القطرية الدوحة هو الأول من نوعه وكلامه يوضح مدى التعقيد الذي أصبحت عليه مفاوضات الأسرى".

وأشار الموقع إلى أن "عائلات الأسرى الإسرائيليين تحدثوا عن حياة أسراهم لدى حماس أمام رئيس الوزراء القطري الذي قال إن المفاوضات حاليًا معقدة للغاية وأطلعهم على التحديات التي تواجهها الدوحة على الجانبين".

ونقل الموقع الأمريكي عن مسؤول قطري قوله: "لقد تواصلنا بشكل مباشر مع عائلات الأسرى لتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات، ولطمأنتهم بأن قطر ملتزمة باستخدام كل الموارد لتأمين إطلاق سراحهم. وسنواصل التواصل مع هذه العائلات".

وأضاف: "نستخدم كل قناة ممكنة، ونتعاون بشكل وثيق مع نظرائنا في الولايات المتحدة وإسرائيل... لكن قطر تقوم بدور الوسيط. فهي لا تسيطر على حماس".

 

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