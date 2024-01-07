شاهد.. ميرنا نور الدين في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



وتألقت ميرنا نور الدين، يإطلاله جذابه مرتدية جاكت باللون الزيتي ، مع ميك أب رقيق وناعم على وجهها وتسريحة شعركيرلي ونالت إعجاب الجمهور.



آخر أعمال ميرنا نور الدين

شاركت مؤخراً ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنارئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلالالأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.