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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أرخص وأفضل.. فوائد لـ دقيق السميد لا تتوقعها

دقيق السميد
دقيق السميد

يتصدر دقيق السميد تريند السوشيال ميديا وتنتشر وصفات عديدة له، ولذلك قدمت أخصائي التغذية إيمان شعراوي فوائد السميد الصحية، وهي:

1- السميد مصنوع من القمح القاسي، لهذا  يهضم ببطء، وهذا يساعدنا على الشعور بالشبع لفترة أطول ويمنعنا من الإفراط في تناول الطعام.

2- السميد يعمل على تحسين وظائف الكلي لأنه يحتوي على البوتاسيوم.

3- السميد مصدر جيد لفيتامين E ومجموعة فيتامين B، وكل منها يعمل على تعزيز مناعة الجسم ضد الأمراض.

4- السميد مصدر سريع للطاقة، بالإضافة إلى قيمته الغذائية المرتفعة، لهذا فهو مفيد جدا للرياضيين ولأطفال المدارس.

5- يحتوي السميد على العديد من المعادن النادرة مثل الفوسفور والزنك والمغنيسيوم، وهي لصحة العظام والجهاز العصبي.

 

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