أرخص وأفضل.. فوائد لـ دقيق السميد لا تتوقعها

يتصدر دقيق السميد تريند السوشيال ميديا وتنتشر وصفات عديدة له، ولذلك قدمت أخصائي التغذية إيمان شعراوي فوائد السميد الصحية، وهي:

1- السميد مصنوع من القمح القاسي، لهذا يهضم ببطء، وهذا يساعدنا على الشعور بالشبع لفترة أطول ويمنعنا من الإفراط في تناول الطعام.

2- السميد يعمل على تحسين وظائف الكلي لأنه يحتوي على البوتاسيوم.

3- السميد مصدر جيد لفيتامين E ومجموعة فيتامين B، وكل منها يعمل على تعزيز مناعة الجسم ضد الأمراض.

4- السميد مصدر سريع للطاقة، بالإضافة إلى قيمته الغذائية المرتفعة، لهذا فهو مفيد جدا للرياضيين ولأطفال المدارس.

5- يحتوي السميد على العديد من المعادن النادرة مثل الفوسفور والزنك والمغنيسيوم، وهي لصحة العظام والجهاز العصبي.