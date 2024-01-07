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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يعود إلى 1700 عام.. أستاذ قبطيات يكشف تفاصيل عن دير الأنبا هدرا

دير
دير

أكد الدكتور عاطف نجيب، أستاذ القبطيات بكلية الآثار جامعة القاهرة، أن دير  الأنبا هدرا يتضمن كتابات ترجع إلى أزمنة مختلفة، وهو ما يظهر من خلال الجداريات التصويرية الموجودة بالشرقية بالقرن العاشر من الميلاد.

وقال عاطف نجيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، عبر فضائية “دي أم سي”، إن الدير تعرض لكثير من الهجمات منذ أوائل القرن الخامس قبل دخول النوبة المسيحية، إضافة إلى عدد من الحروب.

 

 أسقف أسوان

وأضاف أستاذ القبطيات بكلية الآثار جامعة القاهرة، أن إنشاء الدير يعود إلى 1700 عام، مؤكدا أن سبب تسمية الدير بهذا الاسم يعود إلى الأنبا هيدرا الذي كان أسقف أسوان في الفترة ما بين القرن الرابع والخامس الميلادي.

الأنبا هدرا المسيحية كلية الاثار جامعة القاهرة أسوان

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