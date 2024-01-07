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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد| كلب يلتهم 4000 دولار بأمريكا ورد فعل مفاجئ من صاحبه

صدى البلد

وقعت حادثة غريبة بالولايات المتحدة الأمريكية والفاعل الرئيس فيها هو كلب يُدعى سيسل، حيث أكل 4000 دولار من الأوراق النقدية. 

وكان قد سحبها صاحب الكلب من البنك لتجديد فناء منزله ، لكنه تفاجأ من التهام حيوانه الأليف لكامل المبلغ وتمزيقه جميع الدولارات.

وقال صاحب الكلب عبر تقرير عرضته فضائية العربية: “لقد سحبت بعض المال للقيام ببعض الأعمال المنزلية وذهبت إلى البنك ورجعت ووضعت المال على سطح الطاولة بعد 30 دقيقة عدت للمنزل ثم رأيته ببساطة يقف فوق كومة من المال الذي أكله ومزقه واختفى الظرف تمامًا لذلك كنت نوعًا ما في حالة صدمة”.

وفقد مالك الكلب الأمل في استرجاع أمواله، لكن المفاجأة كانت عندما لم يتحمل حيوانه الأليف ثقل الأوراق النقدية على معدته فتخلص منها جسده، حينها كانت المفاجأة السارة لكلايتون.

وكان على كلايتون تنظيف النقود والتأكد من أنها لا تزال صالحة والغريب أن الأرقام التسلسلية لمعظم الأوراق النقدية كانت سليمة ما مكنه من استبدالها بأحد البنوك واسترجاع المبلغ كاملًا.

 

كلب فضائية العربية الأوراق النقدية حيوان أليف توك شو صدى البلد

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