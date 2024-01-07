عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال لقائه بلينكن.. وزير الخارجية الأردني يطالب بضرورة الوقف الفوري للعدوان على غزة

الصفدي وبلينكن
الصفدي وبلينكن

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، على ضرورة الوقف الفوري للعدوان وحماية المدنيين في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كاف ومستدام إلى جميع مناطق غزة.

جاء ذلك خلال لقاء الصفدي بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي وصل إلى الأردن في سياق جولة إقليمية.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" فقد بحث الصفدي ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، قد قال إنّ الصفدي سيعيد تأكيد الموقف الأردني الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، وإدانته لجريمة الحرب والتصعيد الخطير للصراع.

ورفض الصفدي ، أي مقاربة مستقبلية للتعامل مع غزة من منطلق أمني وخارج سياق خطة كاملة شاملة قائمة على وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وتستهدف تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو / حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين.

وزير الخارجية الاردني قطاع غزة المساعدات الانسانية وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأردن العداون الإسرائيلي على غزة أيمن الصفدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

الزمالك اليوم.. رحيل ثنائي الفريق و3 صفقات جديدة وحل أزمة القيد

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

مقابل ضخم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن رحيل لاعب الأهلي لنادي قطر

تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة.. و7 مليارات حصيلة اليوم الأول

ترشيحاتنا

يجب أن نفعل ذلك.. بن جفير المتطرف يجدد دعوته لتهجير الفلسطينيين

مزايا لأصحاب المعاشات فى 2024..تسهيلات لأجور السفر بطائرات مصر للطيران بقانون التأمينات

جسمه زجاجي بيتكسر.. الحاجة زينب بتشيل ابنها على كتفها لحد الجامعة

4 مصابين في خناقة شوارع بين فريقين بدوري الدرجة الثالثة بأكتوبر

حالة المرور الآن.. استقرار الحركة على الطرق الصحراوية والسريعة والرئيسية

رشا مجدي: الرئيس السيسي أعطى رسائل أمل للمصريين بقداس عيد الميلاد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة إنقاذ خيول من فيضانات في بريطانيا

سعرها يتخطى 300 ألف جنيه.. تفاصيل عن حقائب مي عمر تثير الجدل

35 مليون مواطن أمريكي حياتهم في خطر.. ماذا يحدث؟

طبيبة تكشف حقيقة احتواء نوع حليب علي دهون مخالفة

فيديو

أبطال الإسكندراني يكشفون كواليس الفيلم.. تفاصيل

هالة صدقي تفجر مفاجأة بشأن الجزء الثاني لمسلسل جعفر العمدة

بلع لسانه واتخنق.. أحمد السقا ينقذ مصورا من الموت.. تفاصيل بالفيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لمشاجرة تنتهي بكارثة في أمريكا.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ