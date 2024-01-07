خلال لقائه بلينكن.. وزير الخارجية الأردني يطالب بضرورة الوقف الفوري للعدوان على غزة

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، على ضرورة الوقف الفوري للعدوان وحماية المدنيين في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كاف ومستدام إلى جميع مناطق غزة.

جاء ذلك خلال لقاء الصفدي بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي وصل إلى الأردن في سياق جولة إقليمية.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" فقد بحث الصفدي ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، قد قال إنّ الصفدي سيعيد تأكيد الموقف الأردني الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، وإدانته لجريمة الحرب والتصعيد الخطير للصراع.

ورفض الصفدي ، أي مقاربة مستقبلية للتعامل مع غزة من منطلق أمني وخارج سياق خطة كاملة شاملة قائمة على وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وتستهدف تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو / حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين.